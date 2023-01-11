عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

نجل الفنان نعيم عيسى: والدي بخير وخرج من الرعاية المركزة

الفنان نعيم عيسى
الفنان نعيم عيسى

قال " سامي نعيم" - ابن الفنان نعيم عيسى - أن  حالة والده تحسنت عن السابق وتم نقله من الرعاية المركزة إلى غرفة العادية في مؤشر لتطور حالته الصحية نحو الأفضل.

تحسن حالته الصحية

وأوضح نجل الفنان " نعيم عيسى"، أن والده يشهد تحسن في حالته الصحية بعد قضاءه أكثر من أسبوع داخل الرعاية المركزة، أثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى رفضه تناول الطاعم .

txt

اطلب له الدعاء.. نقل الفنان نعيم عيسى للعناية المركزة بعد رفضه لتناول الطعام| خاص

txt

ممنوع الزيارة.. تطورات الحالة الصحية لبطل مسرحية ريا وسكينة بعد إصابته بالجفاف

وأشار " سامي نعيم"، ان والده باتت حالته الصحية أفضل من السابق، طالباً الدعاء لوالده، الذي يعاني من جلطه بقدم تسببت في اصابته بالتهاب خلوي .

تعرضه لازمة صحية 

والجدير بالذكر أن الفنان نعيم عيسى تعرض لوعكة صحية شديدة الأسبوع الماضي، نقل على اثرها إلى الرعاية المركزة، وذلك بعد تعرضه للغماء في منزله ليتم نقله على الفور إلى منبرة  العصافرة، ويمنع الزيارة عنه لحين تحسن حالته الصحية.

الفنان نعيم عيسى الرعاية المركزة نجل نعيم عيسى أخبار نعيم عيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتروا بسرعة نزل 520 جنيهًا| تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

معنديش مشكلة الجمهور يهاجمني عشانك| نص رسالة الخطيب لـ نجم الأهلي

بعد انتهاء عيد الميلاد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 11-1-2023

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الذهب الآن في مصر

رسميًا.. تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص غدا

سعر الدولار يقترب من 30 جنيها في البنوك

موضوعات متعلقة

من داخل المكسيك.. كواليس حرب الشوارع بين عصابة إل تشابو وقوات الجيش|خاص

اطلب له الدعاء.. نقل الفنان نعيم عيسى للعناية المركزة بعد رفضه لتناول الطعام| خاص

هدد بإحضار مسدس.. طالب بعمر 6 سنوات يطلق النار على مدرسته في فرجينيا

أسرار تنشر لاول مرة عن كواليس أسر صدام حسين داخل حفرة..ما القصة؟

حضرها 65 ألفا.. مشهد مهيب لجنازة بابا الفاتيكان السابق| صور

غدر الزمان.. شاهد| لاعب كرة قدم عالمي مشرد بالشوارع.. فما قصته؟

اتجار بالبشر.. القصة الكاملة للقبض على الإنفلونسر أندرو تيت داخل فيلته

بعد رفع القيود.. آلاف الصينيين يفرون من البلاد بسبب تفشي وباء كورونا

ترشيحاتنا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن توقف الطيران في البلاد

يوم بدون سراويل.. كيف تتخلص من أعراض الاكتئاب على طريقة الإنجليز

معفاة من 50 ألف جنيه رسوما|ما هي السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد؟

بسبب المساعدات لأوكرانيا.. سيناتور أمريكي يشن هجوما عنيفا على البيت الأبيض

بشرى.. زيادة المعاش بنسبة 1% سنويا في هذه الحالة بقانون التأمينات الجديد

إحالة أوراق سيدة وزوجها العرفي في قضية ميكانيكي كرداسة إلى المفتي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنضف وأرخص.. طريقة تحضير السوسيس في المنزل

لبسوه قميص نوم.. حكاية مسجل خطر ارتكب 100 جريمة وبث الرعب في حي بأكمله|فيديو

إطلالة مختلفة.. بوسي تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

عادت من العمرة لتموت تحت الأنقاض.. مشاهد مفجعة رسمها حطام المنزل المنكوب بأسيوط

فيديو

تعليمات مهمة لمواجهة الفيروسات التنفسية بالمدارس.. تغطية إخبارية

الأولى حتى في دخول القبر.. سبب وفاة طبيبة جامعة طنطا يارا السقا

البيضة بـ 80 قرشا .. اعرف فوائد بيض السمان قبل طرحه بالأسواق

البسوا جواكت ثقيلة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ