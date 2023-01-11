نجل الفنان نعيم عيسى: والدي بخير وخرج من الرعاية المركزة

قال " سامي نعيم" - ابن الفنان نعيم عيسى - أن حالة والده تحسنت عن السابق وتم نقله من الرعاية المركزة إلى غرفة العادية في مؤشر لتطور حالته الصحية نحو الأفضل.

تحسن حالته الصحية

وأوضح نجل الفنان " نعيم عيسى"، أن والده يشهد تحسن في حالته الصحية بعد قضاءه أكثر من أسبوع داخل الرعاية المركزة، أثر تعرضه لوعكة صحية شديدة أدت إلى رفضه تناول الطاعم .

وأشار " سامي نعيم"، ان والده باتت حالته الصحية أفضل من السابق، طالباً الدعاء لوالده، الذي يعاني من جلطه بقدم تسببت في اصابته بالتهاب خلوي .

تعرضه لازمة صحية

والجدير بالذكر أن الفنان نعيم عيسى تعرض لوعكة صحية شديدة الأسبوع الماضي، نقل على اثرها إلى الرعاية المركزة، وذلك بعد تعرضه للغماء في منزله ليتم نقله على الفور إلى منبرة العصافرة، ويمنع الزيارة عنه لحين تحسن حالته الصحية.