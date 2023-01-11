طريق مسدود.. أوكرانيا تواجه كارثة بعد سقوط سوليدار الاستراتيجية

قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن أوكرانيا وجدت نفسها في مأزق بسبب القتال في سوليدار وباخموت، حيث إن القوات الأوكرانية ليست كافية لتنظيم هجوم مضاد.

وأوضحت “بلومبرج” أن تقدم الجيش الروسي في هذه الأماكن يعتمد على عدد كبير من الاحتياطيات للقوات المسلحة لأوكرانيا.

وقالت: “الوضع يجبر قيادتنا على استخدام المزيد من الاحتياطيات في هذا الاتجاه، لذلك قد يتضح أنها في المستقبل القريب لن تكون كافية لشن هجوم كبير إلى الجنوب من زابوريجيا أو أي مكان آخر”.

وقالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن المسئولين والمحللين الغربيين والأوكرانيين يطالبون القوات المسلحة الأوكرانية بمغادرة باخموت، بسبب أن كييف سمحت لنفسها بالانجرار إلى معركة المدينة "بشروط روسيا”، ولهذا السبب، فقدت أوكرانيا القوات اللازمة لهجوم الربيع المخطط له.

وتتمتع سوليدار بأهمية استراتيجية بالنسبة إلى كييف، فهي تقع في وسط خط دفاع باخموت.

وستسمح سيطرة الجيش الروسي علي سوليدار بقطع طريق الإمداد المباشر بين باخموت وسيفرسك، وكذلك تغطية باخموت من الجانب الشمالي.