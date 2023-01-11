بتهمة التجسس.. الحكم بإعدام مسئول كبير في إيران

قالت المخابرات الإيرانية، إن علي رضا أكبري، مؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية ونائب وزير الدفاع السابق لإيران، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أجهزة المخابرات البريطانية.

وحسب وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، قالت المخابرات الإيرانية في بيان، "تم التعرف على أحد أهم عملاء المخابرات البريطانية في المراكز السرية والاستراتيجية بإيران. وتم اعتقاله بعد عملية استخبارات مضادة طويلة ومتعددة المراحل. وأصبح علي رضا أكبري هذا الجاسوس للأجهزة البريطانية".

وأشارت المخابرات الإيرانية إلى أن أكبري كان لديه وصول إلى بعض البيانات الإيرانية السرية، وقد مررها مرارًا، بالإضافة إلى معلومات أخرى حصل عليها في إيران، إلى أجهزة المخابرات البريطانية.

وأوضح البيان أن تجنيد أكبري بدأ عندما كان يحصل على تأشيرة دخول في السفارة البريطانية في طهران .

وأشار إلي أن أكبري أجرى "محادثة" مع عملاء استخبارات في السفارة البريطانية، وبعد ذلك، خلال رحلاته الشخصية إلى أوروبا، أصبح "عضوًا كاملاً في جهاز المخابرات البريطاني".