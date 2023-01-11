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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خطة النواب عن سعر الدولار : التذبذب مستمر للأسبوع المقبل | فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه أصبحت أكثر مما كانت عليه مسبقا.

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وأضاف "فخري الفقي" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم إشارة إلى من بحوزته الدولار بضرورة تحويله إلى الجنيه المصري.

وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي اتفق مع صندوق النقد الدولي للحفاظ على احتياطياته الـ 34 مليار دولار دون التفريط فيها.

وأشار الدكتور فخري الفقي إلى ان المرونة في سعر العرض والطلب على الدولار داخل البنوك تقضي على السوق الموازية "السوق السوداء"، موضحا ان التذبذب فى سعر صرف الدولار سيستمر خلال الأسبوع المقبل.

الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب الدولار الجنيه

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