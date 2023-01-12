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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا كمان هتبرع.. راندا البحيري تدعم موقف ياسر جلال لصندوق تحيا مصر

صدى البلد

أشادت الفنانة راندا البحيري، بموقف الفنان ياسر جلال وتبرعه لصندوق تحيا مصر بمبلغ ٣ مليون جنيه. 

وكتبت عبر فيسبوك: “كل الشكر للنجم المحترم الخلوق ياسر جلال اللي وفق جنب بلدة في وقت البلد كلها محتاجه إنها تتكاتف و بإذن الله تكون قدوة ل فنانين كتير و أنا أولهم و نعمل واجبنا و نحط اللي نقدر عليه في الصندوق …أنا كمان هعمل كده شكراً ياسر جلال .. طول عمرك مخلص و وطني و محترم و ابن أصول”.

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بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

ياسر جلال يتبرع لصندوق تحيا مصر

وفي أول تعليق له أكد ياسر جلال لـ صدى البلد أن ما فعله أقل واجب تجاه وطنه، معربا عن خالص دعمه لصندوق تحيا مصر، وداعيا زملاءه من النجوم بالتبرع.

وتعد هذه المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك، قائلا: وتابع كلامه قائلا: "يعلم ربنا ان السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي أنا  راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي".

صندوق تحيا مصر الفنانة راندا البحيري راندا البحيري ياسر جلال ٣ مليون جنيه

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