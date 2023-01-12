عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد ياسر جلال .. راندا البحيري تعلن تبرعها لصندوق تحيا مصر

راندا البحيري وياسر
راندا البحيري وياسر جلال

أعربت الفنانة راندا البحيري عن اعجابها الشديد بالخطوة التى اتخذها الفنان ياسر جلال بتبرعه لصندوق تحيا مصر بثلاثة ملايين جنية.

وكتبت راندا البحيري على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: كل الشكر للنجم المحترم والخلوق ياسر جلال اللى وقف جنب بلده فى وقت البلد كلها محتاجة انها تتكاتف وبإذن الله تكون قدوة لفنانين كتيرة وأنا أولهم ونعمل واجبنا ونحط اللى نقدر عليه فى الصندوق أنا كمان هعمل كدة  شكرا ياسر جلال طول عمرك مخلص ووطني ومحترم وابن أصول.

تبرع ياسر جلال لصندوق تحيا مصر

وأعلن النجم ياسر جلال، عن تبرعه بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر اليوم وتعد المرة الأولى التي يقوم فيها النجم ياسر جلال، بالإعلان عن التبرع وجهة التبرع وكشف أسباب ذلك. 

 

وأضاف ياسر جلال قائلا: "المرة ديه بعلن عن الجهة والمبلغ اللي اتبرعت بيه لأني بتمني إن كلنا نشترك ونعمل اللي نقدر عليه وبدعي زملائي النجوم إنهم يتبرعوا باللي يقدروا عليه انا عارف ان في منهم عمل الموضوع قبل كده بس لو عملوا ده تاني يبقي شيء عظيم".

 

وتابع كلامه قائلا: "يعلم ربنا ان السبب اللي خلاني أعمل كده هو الأزمة اللي بتمر بيها مصر دلوقتي أنا  راجل لا غاوي شهرة ولا نجومية أنا بشتغل وبخلص شغلي وبروح أقعد مع مراتي وأولادي وبعمل ده لان كلنا شايفين ان البلد بيمر بأزمة كبيرة والعالم كله بيمر بأزمة كبيرة وان شاء الله الأزمة تعدي لما كلنا نقف جنب بعض"، وحرص على إنهاء حديثه بالدعاء لمصر .

 

 يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال، مسلسل الاختيار 3 في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وشاركه البطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وعدد كبير من نجوم الفن.

راندا البحيري الفنانة راندا البحيري تبرع راندا البحيري ياسر جلال تبرع ياسر جلال صندوق تحيا مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عشان تحافظ على قيمة فلوسك.. اِعرف شهادة أمان المصريين من بنك مصر

هل ظهرت إحدى علامات الساعة في مكة؟ صور تكشف علامة أخبر عنها النبي

أمطار رعدية تضرب تلك المحافظات خلال ساعات.. والأرصاد تناشد: توخوا الحذر الشديد

شوبير يعلن مفاجأة صادمة لجماهير الأهلي بشأن بطولة كأس العالم للأندية

اتحاد الكرة : الفيفا يرفع الإيقاف عن كهربا في أزمة غرامة الزمالك |خاص

ضربة جزاء السبب | جماهير الزمالك تهاجم حكم مباراة الاتحاد السكندري

تخفيف الأعباء عن المواطن.. تحركات حكومية لدعم القطاعات الإنتاجية لمواجهة الأزمات العالمية

زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. اِعرف مرتبك هيبقى كام من بكره

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني.. البيت الفني يعلن عودة مسرحية الحفيد بعد انتهاء التحقيقات

ممثلات من صنع أزواجهن .. مي عمر ومها نصار الأبرز

حقيقة خضوع يحيى الفخراني لعملية جراحية عاجلة

أخبار الفن.. صفية العمري تتقدم ببلاغ رسمي.. ومطربة عراقية تدخل فى نوبة ضحك بسبب شيرين وحسام

نشرة الفن|وصلة غزل بين سلمى حايك وأوستن بتلر في حفل جولدن جلوب.. وإيدي ميرفي يسخر من زوجة ويل سميث

لابس جيبة.. بيلي بورتر بإطلالة غريبة في حفل جولدن جلوب |شاهد

عدم إقامة عزاء.. جدل حول الحالة الصحية للفنانة رغدة بعد نشر وصيتها

يكافح المخدرات..بدء تصوير فيلم «الفرصة الأخيرة» نهاية يناير ضمن مبادرة "ابدأ حلمك"

ترشيحاتنا

علامات الساعة .. إذا ظهر خمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزمان؟

اليوم.. فصل الكهرباء عن بعض المناطق والقرى في كفر الشيخ

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 12 يناير 2023 : تقابل حب حياتك

المعارض الروسي نافالني يؤكد أنه مريض ومحروم من الرعاية في سجنه.. تفاصيل

مانشستر سيتي خارج البطولة.. ساوثهامبتون ونوتنجهام فورست لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بريطاني ينقذ مقيمين سعوديين من خداع الشرطة في إنجلترا |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بياع روبابيكيا وبطل كمال أجسام.. شاب يثير ضجة على السوشيال ميديا

أهمها السمك.. 5 أطعمة تحتوي على فيتامين د

ماذا يفعل قشر الرمان للشعر؟ تعرف على الفوائد

يُعتقد أنه فرعون موسى.. الكشف عن وجه الفرعون المصري «الوسيم» رمسيس الثاني|شاهد

فيديو

بعد تبرعه بـ 3 ملايين جنيه.. ياسر جلال: واجبي تجاه وطني|خاص

مُفرج عنه حديثا.. مسجل خطر يفتح النار عشوائيا على خصومه القدامى في بورسعيد "فيديوجراف"

خلوا بالكم .. أمطار رعدية تضرب هذه المناطق خلال ساعات | فيديو

روبي وسيلينا جوميز.. أبرز مشاهد وإطلالات النجوم في حفل جولدن جلوب "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

حسين مرسي

تحطيم الثوابت وتجريف التاريخ

اﻟﻤﺰﻳﺪ