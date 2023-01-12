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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب ٨ عمال في انقلاب سيارة بطريق ٣٦ الحربي بالإسماعيلية وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة.

القبض على طالب لقيامه بحركات استعراضية بسيارة والده بطريق الاسماعيلية

وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري ابراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، يفيد بورود بلاغ مبدئي من هيئة الاسعاف بادعاء انقلاب سيارة عمال ما بين مفارق مدينة التل الكبير وصينية القصاصين بطريق ٣٦ الحربي، تم الدفع بـ ٤ سيارات إسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث، عن إصابة ٨ أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى الصالحية الجديدة بسيارات إسعاف من محافظة الشرقية (احدى محافظات إقليم القناة وسيناء).
من جانبها كشفت مصادر طبية تحسن الحالة الصحية للمصابين وخروجهم فور تلقيهم الإسعافات اللازمة.

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