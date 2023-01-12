بالحجاب| انهيار ريم البارودي في جنازة والدها و«زينة» تساندها.. شاهد

حالة من الحزن والانهيار سيطرت على الفنانة ريم البارودي عقب وصول جثمان والدها إلى مسجد السلام بمدينة نصر.

وظهرت الفنانة ريم البارودي فى حالة انهيار وقد ارتدت الحجاب استعداداً لصلاة الجنازة علي والدها ، وحرصت الفنانة زينة على مرافقتها ومساندتها فى تلك المحنة ، نظراً للصداقة التى تجمعهما .

ريم البارودي والفنانة زينه

ريم البارودي والفنانة زينه

وكان قد توفي والد الفنانة ريم البارودي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وطلبت الفنانة ريم البارودي من جمهورها الدعاء لوالدها ونشرت له صورة من داخل المستشفي عبر ستوري حسابها على إنستجرام.



وكتبت ريم البارودي : "بابا في حالة حرجة وبحاجة للدعاء".