ضبط شخص بحوزته مخدرات بنصف مليون جنيه في شمال سيناء

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العريش) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,250كيلو جرام - هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (500 ألف جنيه تقريباً).

و تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.