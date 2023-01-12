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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة المنصورة تحقق أعلى معدل إنجاز وحسم للشكاوى الحكومية فى عام

رئيس جامعة الممصورة
رئيس جامعة الممصورة

استعرض الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الخميس  التقرير السنوي لمؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالجامعة خلال الفترة من يناير وحتي ديسمبر 2022.


وفاد التقرير بأن جامعة المنصورة قد حققت أعلي معدلات في انجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة لها خلال عام 2022 وعددها 1493 شكوى بمعدل انجاز 99%.


وأشاد أ.د/ شريف يوسف خاطر بالاستجابة السريعة للقطاع الطبي بالجامعة مع الاستغاثات الطبية حيث استقبلت الجامعة عدد (130) استغاثة طبية من غرف العمليات الخاصة بشكاوى التدخل السريع بمنظومة الشكاوى الحكومية بالجامعة ومنها توفير عناية مركزة وحضانات للأطفال الرضع وجراحات الأورام، وكذلك اجراء جراحة السمنة المفرطة لإنقاذ حياة مواطنة علي نفقة الجامعة وقد تم الاستجابة لها بأسرع وقت ممكن وقد أشادت غرفة العمليات بمجلس الوزراء بأداء الجامعة في هذا الشأن.

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