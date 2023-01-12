جرأة وأنوثة.. ندى الكامل تخطف القلوب بإطلالة مثيرة

شاركت ندى الكامل متابعيها أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وبدت طليقة أحمد الفيشاوي بإطلالة مثيرة تميل للجرأة كعادتها، حيث ارتدت فستانا مكشوفا باللون الأسود، ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر جذابة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية مستخدمة الكحل والماسكرا لتبرز جمال عينيها.







وتحرص طليقة أحمد الفيشاوي، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات الخاص بها عبر حسابها الشخصي كما تميل، إلى ارتداء الملابس المكشوفة، والفساتين المميزة التي تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

نبذة عن حياة ندى الكامل

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.



حقيقة زواج عمر كمال وندى الكامل



وسبق وأثارت ندى الكامل، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وجهت رسالة دعم لـعمر كمال عبر حسابها بموقع إنستجرام، جاء فيها “أنا بحب طيبة قلبك وإنسانيتك يا عمر واللي بتقدمه للمجتمع، وأتمنى كل إنسان يعمل زيك لأنك إنسان عظيم.. وأنا بحبك”.