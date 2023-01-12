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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يعلن شن هجمات مضادة كبيرة على مدينة سوليدار

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إنه يشن هجمات مضادة في بلدة سوليدار التي تعرضت لقصف روسي مكثف.

قال اللواء الجوي 46 الأوكراني على “تلجرام”: “بعد عدة أيام من التراجع، أحرزنا تقدمًا طفيفًا. محطة السكة الحديد ملكنا. المنجم لنا. نحن في انتظار الدعم. سوليدار هي أوكرانيا”.

وقالت آنا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، إن روسيا تحاول محاصرة باخموت المجاورة باستخدام مجموعة “فاجنر”.

وأضافت: “جنودنا يتمسكون بمواقعهم بشجاعة ويلحقون العدو بالعديد من الخسائر”.

لماذا تعتبر سوليدار مهمة بالنسبة لروسيا؟

وكانت بلدة سوليدار ، الواقعة في دونيتسك بشرق أوكرانيا، هدفًا للقوات الروسية منذ مايو الماضي.

ومع وجود حوالي 10000 نسمة قبل الحرب، ليس لها قيمة استراتيجية في حد ذاتها، لكنها نقطة وسيطة في مسار استنزاف الروس غربًا.

وكافحت موسكو منذ شهور لمهاجمة باخموت من الشرق.

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ولو تم الاستيلاء على سوليدار، ستكون القوات الروسية على الأقل قادرة على الاقتراب من المدينة من مسار مختلف.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بتوفير كل ما يلزم من معدات للجنود الذين يقاومون الهجمات الروسية في باخموت وسوليدار، وهما مدينتان في شرق البلاد ترزحان تحت ضغط القوات الروسية.

وقال زيلينسكي عبر "فيسبوك" بعد اجتماع مع هيئة الأركان: "أريد أن أشير إلى أن الوحدات التي تدافع عن هاتين المدينتين ستزود بالذخيرة وكل ما يلزم بسرعة وبشكل غير منقطع".

كما قالت كييف إن قواتها قتلت أكثر من 100 جندي روسي في هجوم في سوليدار، فيما تستمر معركة شرسة في إقليم دونيتسك.

وقالت قوات العمليات الخاصة الأوكرانية على “تلجرام”، إنه “تم التعرف على القوات الروسية وتعرضت لنيران مدفعية وضربة بصاروخ توشكا-أو. وأدى ذلك إلى مقتل أكثر من 100 جندي روسيا”.

 

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