في نسخته السادسة.. ملتقى الطفل بالجامع الأزهر يناقش آداب الاعتذار السبت المقبل

يعقد الجامع الأزهر السبت المقبل، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الحلقة السادسة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك مواصلة لتوعية النشء ببعض الآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة ، التي تشغل بال الأسر المصرية، وتوعية الأطفال وتربيتهم على الأخلاق الفاضلة التي تنبع من صحيح الدين.



ويحاضر في الملتقى الشيخ محمود عبدالجواد، رئيس قسم العلوم الشرعية والعربية بالرواق الأزهري، والشيخ إيهاب إبراهيم، الباحث بالجامع الأزهر.

ومن المقرر أن يتم تقديم فقرتين لعدد من مبدعي الأزهر من الأطفال، حيث يفتتح الملتقى القارئ الصغير محمد رضا عبد العزيز، والمنشدة الصغيرة، چني ابراهيم داود، من مبدعي مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح" والذي يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ضمانا لتربية النشء على أسس صحيحة، وفهم عميق لأخلاقيات ديننا الحنيف.