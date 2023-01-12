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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

رئيس الوقف السني يجدد دعوة العراق لشيخ الأزهر لزيارة البلاد

شيخ الأزهر يلتقي
شيخ الأزهر يلتقي الوفد العراقي

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، وفدًا عراقيًّا رفيع المستوى برئاسة الدكتور مشعان الخزرجي، رئيس الوقف السني، وحضور السيد أحمد نايف رشيد صالح، سفير العراق لدى القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

في بداية اللقاء، هنأ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور مشعان الخزرجي بمناسبة توليه منصب رئيس ديوان الوقف السني في العراق، مؤكدًا أن الأزهر تربطه علاقات تاريخية وثيقة بالعراق في مختلف المجالات التعليمية والدعوية والثقافية، وأن المناهج التعليمية في الأزهر مليئة بكثيرٍ من الإسهامات العلمية البارزة لعلماء العراق في الماضي والحاضر، كما أن جامعة الأزهر تستضيف الطلاب العراقيين الذين يدرسون العلوم الشرعية والعربية، بالإضافة للعلوم الحديثة كالطب والهندسة وغيرها.

من جانبه، عبر رئيس الوقف السني في العراق عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وأنه لقاء مع قامة علمية ورمز ديني كبير يعمل دائمًا من أجل وحدة الشعوب العربية والإسلامية ونشر السلام والتسامح ونصرة قضايا الأمة، مؤكدًا تقدير العراق الكبير للتعاون العلمي والدعوي مع الأزهر الشريف، واهتمامه بالطلاب العراقيين الذين يدرسون بين جنبات جامعة الأزهر، هذه الجامعة الإسلامية العريقة التي يفتخر بها المسلمون حول العالم.

وجدد رئيس الوقف السني العراقي دعوة العراق؛ حكومة وشعبًا، لشيخ الأزهر لزيارة البلاد، معبرًا عن الاهتمام الكبير من جانب العراقيين بزيارة فضيلته للعراق في أقرب وقت، على أمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز روح الوحدة والإخاء بين أبناء الشعب العراقي، بمختلف طوائفهم وأديانهم، وبما يسهم في تحقيق الوحدة الشاملة بين الشعوب العربية والإسلامية.

وأعرب شيخ الأزهر عن تطلعه لزيارة العراق، هذا البلد العزيز على قلوب كل العرب والمسلمين، لما له من تاريخ حافل بكثير من الجهود والأعمال المخلصة التي أسهمت في الحفاظ على الهوية وإثراء الثقافة الإسلامية والعربية، مضيفًا أنه يأمل في أن تكون زيارته للعراق خطوة في طريق توحيد الأمة الإسلامية وتعزيز لحمتها؛ لتكون قادرة على مجابهة ما نشهده في الوقت الحالي من تحديات كبيرة.

أحمد الطيب شيخ الأزهر العراق جامعة الدول العربية المناهج التعليمية

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