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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة متوسطة … مواصفات وسعر تابلت TCL Tab 8 LE

TCL Tab 8 LE
TCL Tab 8 LE

كشفت شركة TCL النقاب عن مجموعة واسعة من منتجاتها خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2023 بدءًا من الهواتف الذكية إلى أول كمبيوتر محمول يعمل بنظام ويندوز 2 في 1،  وبالطبع أجهزة التلفزيون السمارت.

وفقا لتقرير gizmochina كشفت الشركة مؤخرا عن أحدث منتجاتها  بعد أن أزاحت الستار عن جهاز لوحي جديد يعمل بنظام تشغيل أندرويد. من المتوقع أن يتم بيع جهاز TCL Tab 8 LE في الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع عبر شركات الاتصالات اللاسلكية T-Mobile و Metro، وبعد ذلك يطرح في الأسواق الأخرى.

مواصفات جهاز TCL Tab 8 LE

يأتي تابلت TCL Tab 8 LE مع شاشة LCD قطرها 8 بوصات بدقة 1280 × 800 بكسل. بالمقارنة مع معظم الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق ، فإن Tab 8 LE مضغوط نسبيًا بأبعاد 197 × 125 × 9 ملم وزنه يصل لـ 310 جرامًا. يتم تشغيل التابلت عن طريق معالج شريحة  MediaTek MT8766 رباعي النواة مدعوم بذاكرة وصول عشوائي (رام) سعة 3 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلي (روم) 32 جيجا بايت يمكن زيادتها حتى 512 جيجابايت عبر شريحة microSD.

TCL Tab 8 LE

معروف أن الأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام  Android ما زالت تفتقر إلى عدسات كاميرا مميزة و TCL Tab 8 LE ليست استثناء يحتوي الجهاز اللوحي على كاميرا واحدة في الأمام والخلف بدقة 5 ميجابكسل، بينما يحزم بطارية سعة 4080 مللي أمبير في الساعة يتم الشحن السريع عبر منفذ USB-C .

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يتميز الجهاز بوجود فتحة nan-SIM واحدة مع ميزة وجود اتصال WiFi متاحة. يأتي الجهاز اللوحي أيضًا بمنفذ سماعة رأس مقاس 3.5 ملم ويدعم شبكة WiFi 5 و Bluetooth 5.1 و GPS وشبكة 4G LTE، ولكن للأسف غير داعم لشبكات الجيل الخامس من الاتصالات 5G.

فيما يخص التسعير، يبدأ سعر جهاز TCL Tab 8 LE من 159 دولارًا فقط أي ما يعادل حوالي 4728 جنيه مصري وبالتالي هو في الفئة المتوسطة، سيكون متاحًا على T-Mobile و Metro في الولايات المتحدة.

تابلت TCL TCL Tab 8 LE معرض الإلكترونيات الاستهلاكية التلفزيون WiFi الولايات المتحدة

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