إحباط محاولة لحجب 16 طن أعلاف حيوانية عن الأسواق

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" – بمحافظة قنا) وبحوزته كمية قدرها (16 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى الى الإضرار بالإقتصاد المصرى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.