أسعار الأرز والسكر.. التموين: المعارض تشمل جميع احتياجات المواطن الأساسية| فيديو

التموين: المنتجات متوفرة ...وهذه أسعار الأرز والسكر

أكد علي الغزاوي وكيل وزارة التموين، على توافر السلع التموينية في جميع المعارض، مع إمكانية المواطن للحصول علي جميع إحتياجاته من السلع، مشيرا إلي أن سعر الأرز الفاخر 14 جنيه، والسكر 16 و17 جنيه، والزيوت تبدأ من 35 جنيها حسب نوع الزيت، وإن المعارض تشمل جميع إحتياجات المواطن الأساسية.



وأوضح "الغزاوي" خلال مداخله له في "برنامج مانشيت" الذي يقدمه "الإعلامي جابر القرموطي" أن هناك العديد من المعارض في محافظة دمياط، وأن المعرض الرئيسي في مدينة دمياط العاصمة علي البحر بجوار مستشفي الهلال، وتم إفتتاحه بداية من العام الجديد يوم 1/1 بحضور محافظ دمياط السيدة منال عوض، والمعرض متوفر به جميع السلع من سكر، وأرز، وزيوت وجبن، ودقيق.

تخفيف الأعباء

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن هذه المعارض مستمرة حتي نهاية شهر رمضان الكريم، حتي أخر يوم ومن الممكن أن تمتد إلي عيد الأضحي المبارك، وقد تم التبكير ببدء المعارض هذا العام، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.