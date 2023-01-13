طريقة عمل تورتة حادقة بمذاق لا يقاوم

تورتة حادقة من الأصناف التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تورتة حادقة في البيت.

مقادير تورتة حادقة



3كيس توست أبيض

كيلو جبنة كريمي

نصف كوب زبدة

كوب زبادي

روزبيف مدخن

رومي مدخن

سلامي

جبنة رومي مبشورة

جبنة شيدر حمراء شرائح

طماطم شيري

كابوتشي

جزر مبشور

روز ماري فريش

زيتون أسود مخلي

زيتون أخضر مخلي

خيار قشة



طريقة تحضير تورتة حادقة



في بولة نخفق الزبدة مع الجبنة الكريمي والزبادي بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ثم نحضر صينية تشيز كيك نضع فيها سترتش "نضع كمية إضافية من السترتش" بحيث يكون خارج الصينية لتسيهل خروج التورتة ثم نضع طبقة من شرائح التوست ثم نضع طبقة من خليط الزبدة والجبنة والزبادي ثم نضع شرائح التركي ثم نضع طبقة أخرى من شرائح التوست وطبقة أخرى من خليط الزبدة والجبنة والزبادي ثم نضع شرائح الروزبيف والجبنة الشيدر ونكرر حتى ننتهي من الطبقات ثم نغلفها لبتورتة ونجلسها من الخارج بالجبنة الكريمي وندخلها الثلاجة حتى تتماسك ثم تزين حسب الرغبة، وتقدم بالهنا والشفا.