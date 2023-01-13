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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل تورتة حادقة بمذاق لا يقاوم

تورتة حادقة
تورتة حادقة

تورتة حادقة من الأصناف التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل تورتة حادقة في البيت.

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مقادير تورتة حادقة


3كيس توست أبيض
كيلو جبنة كريمي
نصف كوب زبدة
كوب زبادي
روزبيف مدخن
رومي مدخن
سلامي
جبنة رومي مبشورة
جبنة شيدر حمراء شرائح
طماطم شيري
كابوتشي
جزر مبشور
روز ماري فريش
زيتون أسود مخلي
زيتون أخضر مخلي
خيار قشة


طريقة تحضير تورتة حادقة  


في بولة نخفق الزبدة مع الجبنة الكريمي والزبادي بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي ناعم ثم نحضر صينية تشيز كيك نضع فيها سترتش "نضع كمية إضافية من السترتش" بحيث يكون خارج الصينية لتسيهل خروج التورتة ثم نضع طبقة من شرائح التوست ثم نضع طبقة من خليط الزبدة والجبنة والزبادي ثم نضع شرائح التركي ثم نضع طبقة أخرى من شرائح التوست وطبقة أخرى من خليط الزبدة والجبنة والزبادي ثم نضع شرائح الروزبيف والجبنة الشيدر ونكرر حتى ننتهي من الطبقات ثم نغلفها لبتورتة ونجلسها من الخارج بالجبنة الكريمي وندخلها الثلاجة حتى تتماسك ثم تزين حسب الرغبة، وتقدم بالهنا والشفا.

تورتة حادقة مقادير تورتة حادقة طريقة تحضير تورتة حادقة الشيف فاطمة أبو حاتي طريقة تحضير تورتة

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