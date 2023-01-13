الجرام ب 1850.. اعرف أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

تحظي أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثيرين خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة، كما أن أسعار المعدن الأصفر تقع فى دائرة اهتمام المستثمرين والذين يلجأون الأصفر باعتباره ملاذ آمن للاستثمار والادخار فى ظل تقلبات الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويعتبر البعض أن الذهب وسيلة تحوط أكثر أمان عن غيره من الوسائل الأخري لذلك يتم متابعة أسعار الذهب باستمرار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يناير بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :-



عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114

عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938

عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850

عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586

عيار 14 بيع 1,207 شراء 1,233

عيار 12 بيع 1,034 شراء 1,057

الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754

الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800

الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286

وسجلت أسعار الذهب اختلاف طفيف فى الأسعار عن تعاملات أمس الخميس حيث سجل المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,080 شراء 2,103 جنيه

عيار 22 بيع 1,907 شراء 1,928 جنيه

عيار 21 بيع 1,820 شراء 1,840 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1898.57 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت أسعاره 1.8 % حتى هذا الأسبوع.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فصعدت 0.1 % إلى 1899.60 دولار.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

‭‭ ‬‬وكان المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرتها إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر .

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.79 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1068.79 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.6 % إلى 1780.91 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.