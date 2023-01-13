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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجرام ب 1850.. اعرف أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تحظي  أسعار الذهب بأهمية كبيرة لدي الكثيرين خاصة المقبلين على الزواج والراغبين فى شراء الشبكة، كما أن أسعار المعدن الأصفر تقع فى دائرة اهتمام المستثمرين والذين يلجأون الأصفر باعتباره ملاذ آمن للاستثمار والادخار فى ظل تقلبات الأسعار.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

ويعتبر البعض أن الذهب وسيلة تحوط أكثر أمان عن غيره من الوسائل الأخري لذلك يتم متابعة  أسعار الذهب باستمرار.

وبلغ متوسط أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 يناير بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية مايلي :- 

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

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سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 13 يناير 2023


عيار 24 بيع 2,069 شراء 2,114
عيار 22 بيع 1,896 شراء 1,938
عيار 21 بيع 1,810 شراء 1,850
عيار 18 بيع 1,551 شراء 1,586
عيار 14 بيع 1,207 شراء 1,233
عيار 12 بيع 1,034 شراء 1,057
الاونصة بيع 64,333 شراء 65,754
الجنيه الذهب بيع 14,480 شراء 14,800
الكيلو بيع 2,068,571 شراء 2,114,286

وسجلت أسعار الذهب اختلاف طفيف فى الأسعار عن تعاملات أمس الخميس حيث سجل المعدن الأصفر فى التعاملات المسائية مايلي :-

عيار 24 بيع 2,080 شراء 2,103 جنيه

عيار 22 بيع 1,907 شراء 1,928 جنيه

عيار 21 بيع 1,820 شراء 1,840 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلي المستوى العالمي ارتفعت أسعار الذهب اليوم  الجمعة لتتجه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، مدعومة بضعف الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1898.57 دولار للأوقية (الأونصة) وارتفعت أسعاره 1.8 % حتى هذا الأسبوع.

أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فصعدت 0.1 % إلى 1899.60 دولار.

ويُنظر إلى المعدن الأصفر على أنه وسيلة تحوط من التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائدا.

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احمي قمحك ... مرشد الكتروني لمزارع الذهب الأصفر لزيادة الإنتاج

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شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمقبلين على الزواج

‭‭ ‬‬وكان المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أربع مرات في العام الماضي، قبل أن يبطئ وتيرتها إلى 50 نقطة أساس في ديسمبر .

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.79 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 1068.79 دولار، في حين انخفض البلاديوم 0.6 % إلى 1780.91 دولار. وتتجه المعادن الثلاثة جميعها نحو تسجيل انخفاض أسبوعي.

اسعار الذهب اسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عالميا أسعار الذهب عيار 21 أسعار الذهب عيار 24

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سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

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