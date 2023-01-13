عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مجلس حكماء المسلمين يدين الهجوم الإرهابي بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية

هجوم إرهابي
هجوم إرهابي

أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية في العاصمة كابول، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والجرحى.
 

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الإسلام السمحة وكافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية، داعيًا إلى ضرورة العمل على تنسيق الجهود من أجل القضاء على الإرهاب وتخليص العالم من آفاته وشروره.


ويُعربُ مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي للشعب الأفغاني ولأهالي وذوي الضحايا، سائلًا المولى عز وجل أن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

مجلس حكماء المسلمين الإمام الاكبر شيخ الأزهر الهجوم الإرهابي وزارة الخارجية الأفغانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 13-1-2023

مبنحبوش .. الجمهور الكويتي يحرج شيرين عبد الوهاب بسبب حسام حبيب| شاهد

لابسة روب؟|الجمهور يهاجم شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في حفل الكويت.. صور

مرتضى منصور يكشف مفاجأة سارة لجماهير الزمالك قبل مباراة بيراميدز

مرتضى منصور : الحكام الشباب شخصيتهم قوية

أزمات كبرى تواجه الأهلي قبل لقاء الزمالك في الدوري

الجرام بـ 1850جنيه.. اعرف أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

سقوط مدو لـ الأخضر| الدولار يهبط لأدنى مستوى في 7 أشهر

ترشيحاتنا

40 كيانا ووزير الرياضة والحرس الثوري.. عقوبات ضخمة من أوروبا على إيران

وزير الخارجية الإيراني: طهران ترحب بالحوار بين سوريا وتركيا

بايدن أمام القضاء.. تعيين مدعي عام مستقل للتحقيق في قضية الوثائق السرية

حكم التأمين عند قراءة آية فيها دعاء أثناء الصلاة.. دار الإفتاء ترد

حميد وهشام وأكرم في زيارة مفاجئة للكينج محمد منير (صور)

رابط استمارة الثانوية العامة 2023 .. بدء التسجيل الأحد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه بعض.. فساتين شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في حفل الكويت| شاهد

ليست فوتوشوب.. صورة لنجم غير عادي تسبب في 7 سنوات من القنابل الضوئية

مش عايزين يتجوزوا..5 أبراج سناجل بمزاجهم |لن تتوقع من هم؟

بفستان لافت.. شاهيناز تبهر متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

أوجع القلوب.. وفاة عامل نظافة بطريقة محزنة| فيديو جراف

تفاصيل صادمة.. رحمة رياض تكشف عن تعرضها للضرب من فنانة في مونديال قطر| فيديو جراف

عقوبتها الحبس والغرامة.. الضحك والتفكير الزائد أثناء القيادة مخالفات أثارت سخرية النشطاء

كشفوا ماضيها.. رواد التواصل الاجتماعي يتداولون صورا قديمة لياسمين عز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

أحمد نجم

أخلاق الفرسان

د. ماريان جرجس

عصا الكرازة والورد الرئاسية

هند عصام

أمنمحات الأول.. الملك المغدور

اﻟﻤﺰﻳﺪ