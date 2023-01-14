دعاء الصدقة بنية الزواج.. هل يجوز في الشرع الشريف

يتسائل الكثيرين عن دعاء الصدقة بنية الزواج، عبر محرك البحث جوجل وهل ورد دعاء الصدقة بنية الزواج، والتي تعني اخراج صدقة والدعاء بنية تيسير أمر الزواج، وفي هذا السياق قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز للمسلم أو المسلمة أن يدعوا أو يخرج الصدقة أو الصلاة أو قراءة القرآن بنية أن ييسر الله أمر الزواج موضحا أن الصدقة في هذا الامر تعنى أن العبد يلجأ إلى الله عز وجل في الأخذ بالأسباب لتسهيل أمره، وفيما يلي دعاء الصدقة بنية الزواج.

ويستحب أن يقول المسلم او المسلمة في دعاء الصدقة بنية الزواج، اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي

أسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ اغفر ذنبي، وحصّن فرجي، وطهّر قلبي

اللهمّ ارزقني بالزّوج الّذي هو خيرٌ لي، وأنا خيرٌ له، في ديننا، ودنيانا، ومعاشنا، وعاقبة أمرنا، عاجله وآجله.

اللهمّ ارزقني بزوجٍ صالح، تقيّ، هنيّ، عاشقٍ لله ورسوله، ناجحٍ في حياته، أكون قرّة عينه وقلبه، ويكون قرّة قلبي وعيني

اللهمّ إنّي أسألك بخوفي من أن أقع في الحرام، وبحفظي لجوارحي

أسألك يا ربّ بصالح أعمالي، أن ترزقني زوجًا صالحًا يعينني في أمور ديني ودنياي، فإنّك على كلّ شيءٍ قدير.

اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي

يا إلهي من لي ألجا إليه إذا لم ألجا إلى الركن الشديد الذي إذا دعا أجاب، هب لي من لدنك زوجا صالحا.. اجعل بيننا المودة والرحمة والسكن، فأنت على كل شي قدير، يا من إذا قلت لشيء كن فيكون.

اللهم أنى أريد أن أتزوج فقدر لي من الرجال من هم اعف وأحفظهم لي في نفسي ومالي وأوسعهم رزقا وأعظمهم بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعل له خلقا صالحا في حياتي ومماتي

اللهم زوجني رجلا صالحا تقر به عيني وتقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام لكن أذكر إنه وحده من الأخوات قالت لي إنها قبل ما تنخطب بفترة كانت تقرأ سورة يس كل يوم بنية التعجيل في الزواج.



دعاء الزواج

دعاء الزواج، يبحث الكثير من الشباب والفتيات عن دعاء الزواج، خاصة مع انتشار نسبة العنوسة بين الشباب والفتيات لمعدلات كبيرة، ونشير إلى أنه لم يرد نصا عن سيدنا النبي دعاء الزواج لكن ذكر عن عدد من العلماء والفقهاء دعاء الزواج واستندوا إلى قوله تعالى" رب لما أنزلت إلي من خير فقير، والذي دعاء به سيدنا موسى فتزوج، وورد أيضًا الحديث المعروف عن سيدنا النبي يا معشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ووضع الشرع هنا حل الصيام لمن لايستطيع الزواج، وفيما يلي كلمات دعاء الزواج للاستعانة بها.



دعاء الزواج اللهم انى اسألك بخوفى من أن أقع بالحرام وبحفظي لجوارحي وأسألك يارب بصالح اعمالى أن ترزقنى زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي فانك على كل شي قدير اللهم اغفر ذنبي واحصنى وطهر قلبي

اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله"

-اللهم انى أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي وبطئه وقعودي واسالك أن ترزقنى خيرًا مما استحق من الزوج ومما آمل وان تقنعه وأهله بى وتقنعني واهلى به.

اللهمّ يا مسخّر القويّ للضّعيف، ومسخّر الشّياطين، والجنّ، والرّيح، لنبيّنا سليمان، ومسخّر الطّير والحديد لنبيّنا داود، ومسخّر النّار لنبيّنا إبراهيم، اللهمّ سخّر لي زوجًا يخافك يا ربّ العالمين بحولك، وقوّتك، وعزّتك، وقدرتك، أنت القادر على ذلك وحدك لا شريك لك

اللهمّ ياحنّان، يا منّان، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السّماوات والأرض، يا حيّ يا قيّوم

اللهم انى اسالك باني اشهد ان لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اقضي حاجتي وفرج كربي واجعل لي رفيقا صالحا كى نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا فأنت بي بصيرا يا مجيب المضطر إذا دعاك احلل عقدتي وامن روعتي وفرج كربتي يا إلهي هب لى من لدنك زوجا صالحا واجعل بيننا المودة والرحمة والسكن انك على كل شيء قدير يامن يقول للشيء كن فيكون اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين.

اللهم يا مسخر القوي للضعيف ومسخر الشياطين والجن والريح لنبينا سليمان ومسخر الطير والحديد لنبينا داود ومسخر النار لنبينا إبراهيم اللهم سخر لي زوجا صالحا يخافك يارب العالمين بحولك وقوتك وعزتك وقدرتك أنت القادر علي ذلك وحدك لا شريك لك اللهم يا حنان يا منان ياذا الجلال والاكرام يابديع السماوات والارض ياحي ياقيوم

اللهم إني أسألك بخوفي من أقع بالحرام وبحفظي بجوارحي

أسألك يارب بصالح أعمالي أن ترزقني زوجا صالحا يعينني في أمور ديني ودنياي فأنك على كل شيء قدير اللهم أغفر ذنبي وأحصن فرجي وطهر قلبي اللهم ارزقني بالزوج الذي هو خير لي وأنا خير له في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وأجله اللهم إني أعوذ بك من بواري وتأخر زواجي وبطئه وقعودي وأسألك أن ترزقني خير مما أستحق من الزوج ومما أمل وأن تقنعه وأهله بي وتقنعني وأهلي به.



دعاء الصدقة الجارية عن الميت



اللـهـم ادخله الجنة من غير مناقشة حساب ولا سابقة عذاب.

اللـهـم اعذه من عذاب القبر وجاف الارض عن جنبيها.

اللـهـم املأ قبره بالرضا والنور والفسحة والسرور.

اللـهـم انزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.

اللـهـم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ،ولا تجعله حفرة من حفر النار.

اللـهـم افسح له في قبره مد بصره وافرش قبره من فراش الجنة.

