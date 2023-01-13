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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حماد : دغموم جوهرة الجزائر في الملاعب المصرية بدعم أبو علي

حماد يتوسط دغموم
حماد يتوسط دغموم وبوبكر لاعبيّ المصري

واصل الجزائرى عبدالرحيم دغموم جناح المصرى تألقه فى الدورى  فى أول مواسمه مع الفريق البورسعيدى الذى تعاقد معه  فى فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ليعيد للأذهان تجربة مواطنه قاسى سعيد مع الزمالك فى أواخر تسعينيات القرن الماضى.

وحصد دغموم صاحب الـ 24 عاما جائزة أفضل لاعب في المباراة التي خاضها فريقه أمام الأهلي مساء  أمس الخميس على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة ال13 من الدوري الممتاز  وهى المرة الثالثة التى يحصل فيها الجناح الطائر صاحب المهارات الكبيرة على الجائزة .


التألق الكبير لعبدالرحيم دغموم مع نادى المصرى البورسعيدى ورغبته  الجامحه فى اللعب لمنتخب بلاده "محاربى الصحراء " جعلنا نبحث عن كواليس انتقاله للنادى الورسعيدى حيث أكد  الثنائى الكابتن أحمد حماد والكابتن أحمد نجم وكيلى دغموم فى مصر بالتعاون مع وكيله في الجزائر السيد عبدالرحمن زيتونى  أن المفاوضات مع نادى وفاق سطيف الذى كان يلعب له دغموم اتسمت بالصعوبة نظرا للقيمة الفنية الكبيرة للاعب مع ناديه بإعتباره ركيزة أساسية وأحد المواهب القليلة فى الدورى الجزائرى .

أحمد حماد يكشف كواليس إنتقال دغموم للمصرى 


وقال أحمد حماد وأحمد نجم  أن عبدالرحيم دغموم كان محط أنظار العديد من الأندية فى أوروبا وكذلك رغبت أندية فى الدورى المصرى فى التعاقد مع اللاعب الموهوب فى بداية الموسم ولكن بدورنا قمنا بنقل صورة كاملة واضحة لدغموم  انذاك ان هناك مشروع كبير برئاسة كامل ابو على رئيس نادى المصري  فى بناء فريق قوى و مستقر يتسنى لة العودة للمسار الصحيح للمنافسة على الألقاب وإسعاد جمهور بورسعيد العاشق لكرة القدم.


وكشف أحمد حماد وأحمد نجم أن المفاوضات تعثرت فى مراحلها رغم المجهود الكبير الذى بذل لكن كامل أبو على كان كلمة السر فى تذليل الصعاب والعقبات نظرًا لقناعتة التامة بامكانيات اللاعب و أنه سيكون إضافة قوية للفريق البورسعيدي و الدورى المصرى.


و يعتبر عبدالرحيم دغموم واحد من افضل الأجانب المنضمين للدورى المصرى هذا الموسم حتى الان نظرًا لما يقدمه من أداء رفيع و حرصة الدائم على تقديم اقصى جهد لمساعدة الفريق البورسعيدى  لتحقيق الفوز ، الوصول إلى مراكز متقدمة و اسعاد جماهير بورسعيد و ترك بصمة جيدة فى الدورى المصري .

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دغموم المصري المصري البورسعيدي أحمد حماد أحمد نجم كامل أبو علي

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