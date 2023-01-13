جمال ساحر وأنوثة راقية.. نانسي عجرم تخطف الأنظار بأناقتها



شاركت الفنانة نانسي عجرم متابعيها صورة جديدة في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت نانسي عجرم بإطلالة ناعمة مرتدية بلوزة صوف باللون الأسود و بنطلون جلد بنفس اللون ، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.







وكانت آخر أعمال نانسى عجرم أغنية "يا عيد"، التي طرحتها عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب بمناسبة الكريسماس و رأس السنة، والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وظهرت نانسى عجرم في الفيديو كليب في بعض المشاهد مع زوجها وبناتها وسط فرحة واحتفالا بأجواء الكريسماس والأعياد.