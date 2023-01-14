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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تقوية الانتصاب.. فوائد مذهلة لتناول السبيط

صدى البلد


الكاليماري أو السبيط أو الحبار من المأكولات البحرية الشهية التي يقبل على تناولها الكثير خاصة في الشتاء لاحتوائها على نسبة مرتفعة من الدهون الصحية التي تساهم في الشعور بالدفء، هذا بالإضافة إلى فوائده الأخرى المتنوعة.

ووفقا لموقع هيلثى نقدم لك فى هذا التقرير فوايد السبيط..

1- زيت الكاليماري

زيت الكاليماري غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساهم في ضبط ضغط الدم، ضبط درجة حرارة الجسم، مسكن للآلام، تخفيف الالتهابات، تعزيز القدرة على شفاء الأورام، والتخلص من الحساسية.
والطبيعي أن الجسم لا ينتج أوميجا 3 فيحتاج إلى الحصول عليه من الغذاء، ما أدى إلى تناول الأطعمة التي تحتوي على أحماض أوميجا 3 الدهنية مثل السلمون والكاليماري.

2- تقوية الانتصاب

الكاليماري من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والماغنسيوم والفوسفور وأيضًا فيتامين ب، ما يجعله مفيد في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ومحاربة التوتر والتشنجات، ما يجعله مفيد في الهدوء والاسترخاء.
كما يساهم الكاليماري في تقوية الانتصاب، ما يساهم في تعزيز القدرة الجنسية لدى الجنسين والشعور بالمتعة أثناء العلاقة الحميمة.

3- تقوية المناعة

الكاليماري من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة التي تعد من أهم المواد المفيدة لتقوية المناعة، ومحاربة الفيروسات والفطريات، وكذلك البكتيريا، فضلا عن أنه يمد الجسم بالمعادن اللازمة لتقوية الجهاز المناعي.

4- علاج التهاب المفاصل

يحتوي الكاليماري على مادة السيلينيوم وهي المواد التي تساهم في تخفيف حدة آلام الغضاريف، وعلاج آلام المفاصل، فضلا عن دورها في تقوية العظام.

5- نضارة البشرة

يحتوي الكاليماري على نسبة مرتفعة من البروتينات والفيتامينات مثل"A"،"C"، وهو ما يساعد في حماية البشرة من التجاعيد، والتخلص من خلايا الجلد الميتة، ترطيب البشرة.

6- حماية الشعر من التساقط

احتواء الكاليماري على البروتينات والفيتامينات يجعله يساهم في تقوية فروة الرأس، تقوية جذور بصيلات الشعر، ما يساعد في الوقاية من تساقط الشعر، فضلا عن دوره في تقوية الأظافر.

7- علاج الأنيميا

الكاليماري غني بالحديد والبروتين، لذا فهو من الأطعمة المفيدة لمرضى الأنيميا خاصة أنه يساهم في تحفيز إنتاج كرات الدم الحمراء المحملة بالأكسجين، والوقاية من فقر الدم.

8- مفيد لمرضى السكري

الكاليماري يساعد في تحسين مستوى السكر في الدم، لأنه من الأطعمة البحرية التي تحتوي على نسبة جيدة من الكربوهيدرات التي تتحول إلى جلوكوز في الدم بمجرد تناولها، ويعمل الجسم على حرقه بمجرد القيام بأي نشاط أو بذل مجهود بدني، كما أن احتوائه على زيت الأوميجا 3 الدهني يجعله من الأطعمة المفيدة لمرضى السكري لدوره في تحسين نسبة ومعدلات السكر في الدم.
 

السبيط ألتهاب المفاصل تساقط الشعر القدرة الجنسية علاج التهاب المفاصل المأكولات البحرية العلاقة الحميمة كاليماري تعزيز القدرة الجنسية

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