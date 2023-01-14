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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبنان .. سعر الدولار يقترب من مستوى 50 ألف ليرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

هبط سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي في السوق السوداء إلى مستوى قياسي جديد، لتقترب من مستوي 50 ألف ليرة لكل دولار.

ووفقاً للتطبيقات التي تتابع سعر صرف الليرة أمام العملة الأمريكية في السوق السوداء، وصلت الليرة أمس الجمعة أمام الدولار إلى 49.1 ألف ليرة لكل دولار.

في المقابل سجل سعر صرف الليرة أمام الدولار مستويات 38 ألفاً على منصة صيرفة، بحسب قناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

وكان لبنان قد شهد 27 عملية اقتحام للبنوك في 2022 من قبل المودعين المطالبين بودائعهم المحتجزة، لكن ما تم استرداده 430 ألف دولار.

تحويلات المغتربين تفشل في إنقاذ الاقتصاد

قدر البنك الدولي في تقريره الأخير أن يبلغ حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان 6.8 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مقارنة بـ 6.6 مليار دولار أمريكي في العام 2021، ليتبوأ لبنان المرتبة الثانية عالميًا من حيث مساهمة تحويلات المغتربين في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 37.8 بالمئة في 2022.

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وتأتي أغلبية هذه التحويلات من المهاجرين اللبنانيين المنتشرين في الأمريكتين، ومن ثم الخليج العربي لتتبعها التحويلات القادمة من أفريقيا، ولكن مبلغ الـ 6.8 مليار دولار كتحويلات والذي يعد كبيراً مقارنة بعدد سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة، لم يستطع لجم خسائر الليرة اللبنانية التي تستمر بفقدان قيمتها أمام الدولار بشكل شبه يومي.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" عن خبراء قولهم إن التحويلات الواردة من الخارج إلى لبنان لا تعتبر حالة ظرفية، بل دخلت ضمن هيكلية الاقتصاد اللبناني، مشيرين إلى أن بلوغ التحويلات نسبة تقارب 38 في المئة من الناتج المحلي للبنان يعتبر رقماً هائلاً.

وأوضح الخبراء أن الـ 6.8 مليارات دولار، التي يتم تحويلها إلى لبنان تسد ما نسبته 70 في المئة من العجز التجاري للبلاد ليصبح العجز 3 مليارات دولار، مشيرا إلى أنه لولا تحويلات المغتربين لكان العجز وصل إلى 10 مليارات دولار.

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