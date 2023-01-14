تبخير مرمى الإسماعيلي وغرف ملابس اللاعبين لفك النحس.. ما القصة؟

في لقطة غريبة وطريفة من نوعها، تداول رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص يحملون مباخر ويطوفون بها داخل نادي الإسماعيلي وذلك لتبخير جميع أرجاء النادي وأرضية الملعب خاصة المرمى.. فما القصة؟

والتقى فريق الإسماعيلي، نظيره المقاولون العرب على ستاد الإسماعيلية، مساء أمس الجمعة، في ختام منافسات الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح ذئاب الجبل في حسم المباراة لصالحه والفوز على الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، لتتواصل النتائج السلبية للإسماعيلي.

تبخير مرمى الإسماعيلي

تبين أن الصور واللقطات المتداولة حدثت بالفعل وكانت خاصة بجماهير الإسماعيلي، الذين حرصوا على حمل "المباخر " لتبخير جميع أركان النادي الإسماعيلي بما فيها أتوبيس اللاعبين والملعب وغرف خلع الملابس.

تبخير ستاد الإسماعيلية

جاء ذلك لفك النحس الذي لازم الدراويش الفترة الماضية واحتلاله مؤخرة الدوري الممتاز المصري، اعتقادا منهم بأن هناك نحس أو "عمل" يتسبب في هزيمة الفريق في كل مباراة.

تبخير مرمى الإسماعيلي

وأشار البعض إلى أن تبخير ستاد الإسماعيلية جاء باقتراح من الجهاز الفني للدراويش بقيادة كابتن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق وعدد من الجماهير، إلا أنه لم يتم التأكد من صحة هذه المعلومة.

مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

لم تفلح محاولات جماهير الإسماعيلي في فك نحس الفريق، حيث تلقى هزيمته الثامنة في الدوري المصري هذا الموسم، أمام المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

أحرز عمر فتحي سافيولا الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة الـ50 من عمر اللقاء، ليدرك محمد الشامي هدف التعادل للإسماعيلي سريعا في الدقيقة الـ53.

لم يستمر التعادل طويلا، حيث أحرز مامادو نياص الهدف الثاني للمقاولون في الدقيقة الـ61، فيما أحرز جون أوكولي الهدف الثالث لذئاب الجبل في الدقيقة الـ80 من عمر اللقاء.

بهذه النتيجة توقف رصيد الإسماعيلى بالمركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 7 نقاط، فيما وصل المقاولون العرب للمركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة.

مباراة الإسماعيلي القادمة

ويلتقي فريق الإسماعيلي بنظيره طلائع الجيش، في المباراة المقبلة بالجولة 14 من الدوري المصري الممتاز، وذلك الأربعاء 18 يناير في تمام الساعة الخامسة مساءا.

ويبحث الدراويش بقيادة ميدو عن الفوز في هذه المباراة لكسر سلسلة هزائمه المستمرة في الدوري والخروج من مؤخرة ترتيب الدوري والهروب من شبح الهبوط.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الأخير برصيد 7 نقاط.