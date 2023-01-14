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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البتكوين ترتفع فوق 21000 دولار للمرة الأولى لها في شهرين

صدى البلد

ارتفعت عملة البتكوين ، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم ، بأكثر من 7%إلى مستويات 21292 دولاراً ، وذلك للمرة الأولى لها في نحو شهرين قبل أن تقلص من مكاسبها لتتداول عند مستويات 20790 دولاراً ، مضيفةً نحو 1000 دولار إلى إغلاقها السابق.


كما استطاعت البتكوين اختراق متوسطها المتحرك لمدة 200 يوماً للمرة الأولى لها منذ يناير من عام 2022.
وبهذه الارتفاعات، تصل المكاسب التي حققتها العملة المشفرة إلى 34% أي ما يعادل نحو 5300 دولاراً منذ القاع الذي شكلته في 21 نوفمبر من العام الماضي عند مستويات 15479 دولاراً.
وتأتي هذه الارتفاعات على البتكوين بالتزامن مع صعود المؤشرات الأميركية وتحقيقها أعلى مكاسب أسبوعية لها في شهرين بعد توقعات بتخفيف السياسة التشددية للفدرالي اتجاه رفع أسعار الفائدة نتيجة تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وكانت أسواق العملات المشفرة قد بدأت العام الحالي  تحت وطأة الضغوط، مع الانهيارات الدراماتيكية التي حدثت العام الماضي في شركات العملات المشفرة التي لا تزال في صدارة أذهان المستثمرين.

وتراجعت البتكوين بأكثر من 60% في عام 2022 مسجلة أسوأ أداء سنوي لها على الإطلاق، وعلى الرغم من الارتفاعات الحالية إلا أنها ما زالت منخفضة بنحو 70% مقارنة مع ذروة نوفمبر 2021 .

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