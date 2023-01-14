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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الأول والثاني الثانوي.. التعليم تراقب جروبات الغش بـ«تليجرام» وتؤكد: سنعاقب الغشاشين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جارٍ مراقبة وتتبع الصور المتداولة على جروبات الغش على “تليجرام” من داخل لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم تطبيق عقوبات الغش على أي طالب يثبت غشه بدون أي تهاون، مشددة على أن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بتتبع الصور المتداولة من لجان امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على جروبات الغش على “تليجرام”.

وانطلقت اليوم، السبت الموافق 14 يناير 2023، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية.

وقد تم  تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لرصد المشكلات التي تحدث أثناء امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وسرعة حلها مع التنبيه على سرعة التواصل مع غرفة العمليات المشكلة داخل المديرية في حالة وجود أي مشكلة.

وتعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي على مستوى المديرية وفقا لما يراه مدير المديرية.

وبالنسبة لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الإنترنت، يتم امتحانهم لأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة 85% إلكترونيًا على أجهزة التابلت والأسئلة المقالية بنسبة 15% ورقيًا، ويكون الامتحان سواء كان “أجهزة التابلت - الأسئلة المقالية” في وقت واحد، وهو الزمن المحدد للامتحان، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مشاكل تقنية في أي مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد بالجدول.

وبالنسبة لطلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلبة الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت، وكذلك طلبة المنازل يتم أداؤهم للامتحانات ورقيًا في جميع المواد.

التربية والتعليم جروبات الغش تليجرام امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الاول والثاني الثانوي الثانوي

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