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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 11.1% ارتفاعا في قيمة الواردات المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من 2022

صدى البلد

 ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 80.7 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 72.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بزيادة قدرها 8.1 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بحسب ما  أظهره أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أعلى عشر دول صدرت لمصر خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022

1. الصين بقيمة 12.4 مليار دولار.

2. السعودية بقيمة 6.9 مليار دولار.

3. أمريكا بقيمة 6.1 مليار دولار.

4. الهند بقيمة 3.7 مليار دولار.

5. ألمانيا بقيمة 3.4 مليار دولار.

6. روسيا بقيمة 3.3 مليار دولار. 

7. تركيا بقيمة 3.2 مليار دولار.

8. البرازيل بقيمة 3.1 مليار دولار.

9. إيطاليا بقيمة 2.8 مليار دولار.

10. الكويت بقيمة 2.7 مليار دولار.

أعلى عشر سلع استوردتها مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2022

1. منتجات البترول بقيمة 6.1 مليار دولار.

2. مواد أولية من حديد أو صلب بقيمة 4.6 مليار دولار

3. لدائن بأشكالها الأولية بقيمة 4.1 مليار دولار.

4. البترول الخام بقيمة 3.9 مليار دولار.

5. مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بقيمة 3.4 مليار دولار.

6. قمح بقيمة 3.4 مليار دولار.

7. أدوية ومحضرات صيدلة بقيمة 3.2 مليار دولار.

8. ذرة بقيمة 2.8 مليار دولار.

9. فول صويا بقيمة 2.4 مليار دولار.

10. سيارات ركوب بقيمة 1.6 مليار دولار.

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