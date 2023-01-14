سلبها أعز ما تملك وراح يتجوز غيرها.. قاتل عريس كرداسة يروي دوافع جريمته

"كان بيقف قدام بيته يشاغل اللي رايحة واللي جاية لحد ما وقع بنتي في حباله ضحك عليها وسلبها اعز ما تملك وسابها ورايح يتجوز غيرها".. كلمات قليلة برر بها المتهم الرئيسي في واقعة مقتل عريس كرداسة دوافع جريمته.

وقال المتهم أمام جهات التحقيق أنه بمعاونة ٥ آخرين بينهم ابنائه اتفقوا على الجريمة انتقاما لشرفهم الذي دنسه المجني عليه عندما نجح في استمالة ابنته التي تبلغ من العمر ١٥ عاما فقط واوهمها بالحب والزواج مستغلا انه وسيم الوجه حتى وقع المحظور وعاشرها معاشرة الأزواج سالبا إياها أعز ما تملك.

أضاف المتهم أنه علم بعلاقة ابنته بالمجني عليه عندما اعلن الاخير عبر صفحته الشخصية على فيس بوك عن عقد قرانه وانهيار ابنته بسبب تخلي القتيل عنها مرددا: ضحك عليها وخلي بيها ورايح يتجوز غيرها.

واستكمل المتهم إنه قرر الانتقام لشرفه وعرض ابنته الذي هتكه المجني عليه بعد فشل محاولات إيجاد حل لتلك الكارثة فاتفق مع باقي المتهمين عددهم ٥ على تنفيذ الجريمة حيث ينتظرون خروج المتهم وتوقفه امام منزله كعادته ثم إطلاق النيران عليه وانهاء حياته وبالفعل اعدوا دراجة نارية وسلاح خرطوش ونجحوا في تنفيذ جريمتهم وفروا هاربين قبل ان تلقي مباحث كرداسة القبض عليهم.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا بمقتل محمود السيد 31 سنة مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الخاصة بالمعادي، ومقيم بشارع مجلس المدينة، إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس والصدر.

تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، ومن خلال تنفيذ خطة بحث توصلت تحريات المباحث إلى أن المجني عليه، مدرس، وأن وراء ارتكاب الجريمة ٦ متهمين احدهم والد فتاة قال ان المجني عليه كان على علاقة بها وعاونه في الجريمة كل من «م.أ» 37 سنة عامل وسابق اتهامه في قضية ضرب وأ.م» 19 سنة ترزي وآخرين بدعوى وجود علاقة مع ابنة الأول.

أضافت تحريات المباحث ان المتهمين التقوا على مقهى أمام منزل المجني عليه لمتابعة تحركاته واتفقوا فيما بينهم على التعدي على المجني عليه وقتله وقاموا بمراقبته أثناء خروجه صباحا من أمام منزله باستخدام دراجة بخارية بدون لوحات ملك وقيادة الثالث وسلاح ناري بندقية خرطوش بحوزة الثاني الذي أطلق عيارا ناريا تجاه المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

ألقي القبض عليهم وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وأرشدوا عن الدراجة البخارية والسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.