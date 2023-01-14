مضبوطات بمليون و400 ألف جنيه.. الداخلية تضبط تجار مخدرات فى قنا والسويس

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى - ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ) نشاط عدة عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولة ترويجها على عملائهم .

عقب تقنين الإجراءات نجحت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع مديريتى أمن (قنا – السويس) فى ضبط (عنصريين إجراميين ) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة مركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا .. وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – 3 هاتف محمول).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى " له معلومات جنائية " - نجله) حال تواجدهما بمحيط سكنهما بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس .. وبحوزتهما (عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,400,000) مليون وأربعمائة ألف جنيهاً تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.