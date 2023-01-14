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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء.. الأوقاف: افتتاح 43 مسجدًا جديدًا الجمعة المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 43  مسجدًا  الجمعة  المقبلة منها 31  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و  12  مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 585 ) مسجدًا، منها ( 475 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 110  ) مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:


أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:


مديرية أوقاف بني سويف
م المسجد وعنوانه
1.  المغفرة – عزبة أبو النور - الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
2.  التوبة – بنهو - طهطا
3.  آل مناسي – الصفيحة - طهطا
4.  علي بن أبي طالب – شطورة 
5.  عباد الرحمن – خلوة محفوظ - طهطا
6.  الرحمن – نجع حمد - طهطا
7.  محمد فرغلي – الكوم الأصفر - طهطا
8.  الكناعره – ساحل - طهطا
9.  نجع العرب – الهيشة - طما
10.  الهداية – نجع حمد - طهطا
11.  آل توما – التوادر- البلينا
12.  الرحمن – عرب الصبحة – جنوب دار السلام 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
13.  هيبه – بني حسين - أسيوط
14.  ثابت عبد الاله – فزاره - القوصية
15.  اليوسفي- مدينة ديروط
16.  الرحمن – عزبة التحرير- ديروط
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
17.  الشرقي- البيشة - أشمون
18.  نور الدين – شبرا خلفون – شبين الكوم 
مديرية أوقاف الإسماعيلية
م المسجد وعنوانه
19.  الحمد – أبو صيام- قرية سرابيوم- فايد
20.  الرحمة- أبو عطية – عزبة أبو عطية –  أبو صوير


مديرية أوقاف الدقهلية
م المسجد وعنوانه
21.  الطرابيشي – ميت طريف - دكرنس
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
22.  الرحمن الرحيم – قرية معصرة صاوي - طامية
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
23.  الوهاب – زاوية حاتم – بني عبيد – أبو قرقاص
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
24.  الرحمن – أرض الحرية – ثان العامرية
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
25.  التوبة - قومبانية البرنوجي – مركز دمنهور
26.  الزعيرة – بطورس – أبو حمص
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م المسجد وعنوانه
27.  حسين عبيدي – العبايدة- سيدي سالم
28.  عزبة السعدي – الشمارقة – كفر الشيخ
29.  الشيخ غازي – المؤسسة الأبعادية – الحامول غرب

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
30.  آل حمد – فاو بحري - دشنا
31.  المقام الأهلي – الغرابلية - قوص
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م المسجد وعنوانه
1.  الحسوة- كاترين
2.  بنت السلطان- رأس سدر
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
3.  النعماني – سرس الليان 
مديرية أوقاف أسيوط
م المسجد وعنوانه
4.  آل وهمان – دير القصير – القوصية 
مديرية أوقاف البحيرة 
م المسجد وعنوانه
5.  الرحمن الشافعي اللبان - المحمودية
6.  شهاب الدين – قرية شهاب الدين – مركز رشيد
7.  الجمعية اليونانية الشهير بنخنوخ – زاوية غزال- دمنهور
 

 

مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
8.  الرفاعي – حجازة قبلي - قوص
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
9.  أبو سرور- الزنكلون
10.  أبو علوان – قرملة - بلبيس
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11.  الشهيد رماح عبد الكريم – دمنو – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الإسكندرية
م المسجد وعنوانه
12.  السلام – بجوار فاركو للأدوية  - العامرية 2

الأوقاف وزارة الأوقاف افتتاح مساجد جديدة

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