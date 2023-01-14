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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس الوزراء يتفقد أعمال التطوير بميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

خلال الزيارة
خلال الزيارة

أجري رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، جولة تفقدية  لميناء العريش البحري لمتابعة أعمال التطوير التي تجرى بالميناء ومتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بالميناء برفقة  وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسادة الوزراء خلال جولة اليوم بالمدينة، وذلك في إطار أعمال التطوير التي تشهدها موانئ المنطقة الاقتصادية كجزء من استراتيجية تطوير الموانئ المصرية بشكل عام وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشكل خاص لما تمثله من أهمية كبرى للتكامل بين النقل البحري ومواقع المشروعات الصناعية.

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وخلال الجولة قال رئيس الوزراء أن ميناء العريش البحري أحد أهم الموانئ التي لديها الجاهزية لتقوم بدور حيوي في حركة النقل نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يتمتع به الميناء على البحر المتوسط إضافة إلى كونه جزء من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما أن هذا الميناء يعتبر منفذاً هاماً لتصدير المنتجات السيناوية ونعمل على التأكد من تشغيله بكامل كفاءته في المستقبل القريب.

 

من جانبه، أكد رئيس المنطقة الاقتصادية على الانتهاء من إنشاء رصيف بحري بطول 250م، كما يتم استكمال تنفيذ حاجز الأمواج الشرقي بطول 500م لتسليمه في مايو المقبل، وبلغت نسب التنفيذ فيه 80% وجاري تنفيذ إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 1250م، والذي بلغت نسبة التنفيذ به 98% ،ليتم تسليمه في مارس المقبل، كما تتم أعمال تطوير للرصيف بطول 915م تنتهي الأعمال به في أغسطس 2023، وبلغت نسب التنفيذ به 40 %كما يجرى العمل الآن على أعمال التكريك التي تقوم بها هيئة قناة السويس تنتهي إبريل المقبل، وبلغت نسب التنفيذ 80% على أن ينتهي مخطط أعمال التطوير الخاصة بميناء العريش خلال الربع الأول من العام 2024  بإجمالي تكلفة تبلغ 3 مليار جنيه، وفور الانتهاء من استلام الأرصفة الجديدة تنفيذ بعض المشروعات خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر أن ميناء العريش البحري استقبل منذ تاريخ اعادة تشغيله في يناير 2021 عدد 143سفينة بإجمالي تداول بضائع يبلغ 574 ألف طن من المنتجات السيناوية لتصديرها للأسواق الخارجية، وكذا استقبال معدات ومهمات تطوير محطة كهرباء العريش البخارية لرفع القدرة الكهربائية من 70 إلى 320 ميجاوات.

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المنطقة الاقتصادية لقناة السويس محافظة الاسماعيلية الاسماعيلية رئيس الوزراء الكهرباء لمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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