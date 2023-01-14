عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بالأسماء .. الأوقاف: اعتماد 29 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة:  (الشرقية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم : 

١ -  عبد الله أحمد السيد السيد علي   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
٢ -  أحمد السيد عبد الرؤوف أحمد   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين
٣ -  عبد الله محمد السيد سليمان سعد الله  -  الشرقية  -  كلية أصول الدين
٤  -  فهد إبراهيم عبد السلام إبراهيم سليمان   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
٥ -  خالد محمد محمد السيد عبد الله الهندي  -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
٦  -  خالد السيد سعد محمد عبد الله   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
٧  -  إسلام محمد منصور أحمد   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
٨  -  محمد محسن عبد العظيم محمد حسين  -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
٩ -  أحمد محمود محمد محمد   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين
١٠ -  محمد أحمد عبد البديع أحمد محمد   -  الشرقية  -  كلية أصول الدين 
١١ -  أحمد ماهر أحمد أحمد رفاعي   -  الشرقية  -  كلية الشريعة والقانون
١٢ -  يوسف أحمد محمد الشعراوي   -  الشرقية  -  كلية الشريعة والقانون 
١٣ -  فوزي فتحي فهيم متولي   -  الشرقية  -  كلية الشريعة والقانون 
١٤ -  محمد محمود يوسف إبراهيم هنداوي   -  الشرقية  -  كلية الشريعة والقانون
١٥ -  أحمد حمدي عبد السلام مصيلحي   -  الشرقية  -  كلية الشريعة والقانون
١٦ -  أحمد إبراهيم علي السيد علي   -  الشرقية  -  كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
١٧ -  محمد علي محمد محمد أحمد عطا   -  الشرقية  -  كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
١٨ -  محمد عبد القادر محمد عبد القادر علي  -  الشرقية  -  كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
١٩ -  نادر حمادة محمد متولي عبد الفتاح  -  الشرقية  -  كلية الدراسات الإسلامية والعربية 
٢٠ -  علي يحيى عبد الحميد علي ديب   -  الشرقية  -  كلية الدعوة الإسلامية 
٢١ -  عبد الرحمن شعبان أبو الفتوح السيد   -  الشرقية  -  كلية الدعوة الإسلامية 
٢٢ -  أحمد السيد حمدي السيد موسى   -  الشرقية  -  كلية الدعوة الإسلامية
٢٣ -  مصطفى عاطف فهيم محمد إبراهيم   -  الشرقية  -  كلية الدعوة الإسلامية
٢٤ -  أحمد محمد أحمد عبد الحميد أبو هاشم   -  الشرقية  -  كلية الدعوة الإسلامية
٢٥ -  أحمد فيصل محفوظ غريب  -  الشرقية  -  كلية الدعوة الإسلامية
٢٦ -  أحمد هاشم إسماعيل إسماعيل   -  الشرقية  -  كلية القرآن الكريم
٢٧ -  عمرو رمضان حسن أحمد    -  الشرقية  -  كلية التربية
٢٨ -  محمد طلعت عبد الفتاح مرسي   -  الشرقية  -  كلية التربية
٢٩ -  أيمن محمد عبد العظيم محمد  -  الشرقية  -  كلية الإعلام 
 

وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي: 
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين. 
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.

وزارة الأوقاف خطباء المكافأة خريجي جامعة الأزهر بند التحسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مفاجأة للمصريين|الدولار يتراجع 250 قرشًا لأول مرة وهذا سعره الأن في البنوك

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

مرتضى منصور يوقع عقوبة قاسية على إمام عاشور.. لهذا السبب

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

ترشيحاتنا

رقمان قياسيان ينتظران محمد صلاح أمام برايتون.. تفاصيل

من أول ديسمبر وحتى 10 يناير.. الإفراج عن بضائع بـ8.5 مليار دولار

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري.. تغطية خاصة

من الثلج بالكامل.. شاهد أغرب صالة عرض للسيارات في التاريخ

بموجب اتفاقية 1973.. إيران تطالب أمريكا بتسليمها المتهمين باغتيال سليماني

وثائق سرية تكشف الدور الخبيث لبريطانيا ضد مصر في الستينيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة شبابية جريئة.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها| شاهد

نشرة المرأة و الصحة| علامة في الأصابع تكشف الإصابة بـ تليف الكبد.. ابنة فيفي عبده تثير الجدل بإطلالة مميزة

برعاية تركي آل شيخ.. 2.6 مليون دولار للعشاء مع رونالدو وميسي ومبابي

خاص.. انطلاق تصوير مسلسل «هابي هالوين»

فيديو

الفن أنقذني من الإدمان.. خالد الصاوي نادم على عدم الإنجاب وغير نادم على عمارة يعقوبيان

بعد ضربها من ممثلة.. رحمة رياض تثير الجدل بسبب زواجها بدون مأذون

مينفعش نفضح قرايبنا.. رد فعل شقيقة وفاء سالم على فيديو انتهاكها

حقيقة قصة حب منة شلبي وتامر حبيب ومرض والدتها ومغادرتها البلاد.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

كريمة أبو العينين

الخوف من العقوبة

عمر الأحمد

سوريا إلى الحضن العربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ