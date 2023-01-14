بالأسماء .. الأوقاف: اعتماد 29 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة: (الشرقية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :
١ - عبد الله أحمد السيد السيد علي - الشرقية - كلية أصول الدين
٢ - أحمد السيد عبد الرؤوف أحمد - الشرقية - كلية أصول الدين
٣ - عبد الله محمد السيد سليمان سعد الله - الشرقية - كلية أصول الدين
٤ - فهد إبراهيم عبد السلام إبراهيم سليمان - الشرقية - كلية أصول الدين
٥ - خالد محمد محمد السيد عبد الله الهندي - الشرقية - كلية أصول الدين
٦ - خالد السيد سعد محمد عبد الله - الشرقية - كلية أصول الدين
٧ - إسلام محمد منصور أحمد - الشرقية - كلية أصول الدين
٨ - محمد محسن عبد العظيم محمد حسين - الشرقية - كلية أصول الدين
٩ - أحمد محمود محمد محمد - الشرقية - كلية أصول الدين
١٠ - محمد أحمد عبد البديع أحمد محمد - الشرقية - كلية أصول الدين
١١ - أحمد ماهر أحمد أحمد رفاعي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون
١٢ - يوسف أحمد محمد الشعراوي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون
١٣ - فوزي فتحي فهيم متولي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون
١٤ - محمد محمود يوسف إبراهيم هنداوي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون
١٥ - أحمد حمدي عبد السلام مصيلحي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون
١٦ - أحمد إبراهيم علي السيد علي - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية
١٧ - محمد علي محمد محمد أحمد عطا - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية
١٨ - محمد عبد القادر محمد عبد القادر علي - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية
١٩ - نادر حمادة محمد متولي عبد الفتاح - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية
٢٠ - علي يحيى عبد الحميد علي ديب - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية
٢١ - عبد الرحمن شعبان أبو الفتوح السيد - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية
٢٢ - أحمد السيد حمدي السيد موسى - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية
٢٣ - مصطفى عاطف فهيم محمد إبراهيم - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية
٢٤ - أحمد محمد أحمد عبد الحميد أبو هاشم - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية
٢٥ - أحمد فيصل محفوظ غريب - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية
٢٦ - أحمد هاشم إسماعيل إسماعيل - الشرقية - كلية القرآن الكريم
٢٧ - عمرو رمضان حسن أحمد - الشرقية - كلية التربية
٢٨ - محمد طلعت عبد الفتاح مرسي - الشرقية - كلية التربية
٢٩ - أيمن محمد عبد العظيم محمد - الشرقية - كلية الإعلام
وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:
1- نسخة من المؤهل أصل.
2- صورة الرقم القومي.
3- صورتين شخصيتين حديثتين.
4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.