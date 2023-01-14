بالأسماء .. الأوقاف: اعتماد 29 خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء الناجحين من محافظة: (الشرقية) المتقدمين للخطابة بالمكافأة على بند التحسين من خريجي جامعة الأزهر دفعة مايو 2022، وسننشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من المحافظات الأخرى ، وهم :



١ - عبد الله أحمد السيد السيد علي - الشرقية - كلية أصول الدين

٢ - أحمد السيد عبد الرؤوف أحمد - الشرقية - كلية أصول الدين

٣ - عبد الله محمد السيد سليمان سعد الله - الشرقية - كلية أصول الدين

٤ - فهد إبراهيم عبد السلام إبراهيم سليمان - الشرقية - كلية أصول الدين

٥ - خالد محمد محمد السيد عبد الله الهندي - الشرقية - كلية أصول الدين

٦ - خالد السيد سعد محمد عبد الله - الشرقية - كلية أصول الدين

٧ - إسلام محمد منصور أحمد - الشرقية - كلية أصول الدين

٨ - محمد محسن عبد العظيم محمد حسين - الشرقية - كلية أصول الدين

٩ - أحمد محمود محمد محمد - الشرقية - كلية أصول الدين

١٠ - محمد أحمد عبد البديع أحمد محمد - الشرقية - كلية أصول الدين

١١ - أحمد ماهر أحمد أحمد رفاعي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون

١٢ - يوسف أحمد محمد الشعراوي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون

١٣ - فوزي فتحي فهيم متولي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون

١٤ - محمد محمود يوسف إبراهيم هنداوي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون

١٥ - أحمد حمدي عبد السلام مصيلحي - الشرقية - كلية الشريعة والقانون

١٦ - أحمد إبراهيم علي السيد علي - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية

١٧ - محمد علي محمد محمد أحمد عطا - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية

١٨ - محمد عبد القادر محمد عبد القادر علي - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية

١٩ - نادر حمادة محمد متولي عبد الفتاح - الشرقية - كلية الدراسات الإسلامية والعربية

٢٠ - علي يحيى عبد الحميد علي ديب - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية

٢١ - عبد الرحمن شعبان أبو الفتوح السيد - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية

٢٢ - أحمد السيد حمدي السيد موسى - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية

٢٣ - مصطفى عاطف فهيم محمد إبراهيم - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية

٢٤ - أحمد محمد أحمد عبد الحميد أبو هاشم - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية

٢٥ - أحمد فيصل محفوظ غريب - الشرقية - كلية الدعوة الإسلامية

٢٦ - أحمد هاشم إسماعيل إسماعيل - الشرقية - كلية القرآن الكريم

٢٧ - عمرو رمضان حسن أحمد - الشرقية - كلية التربية

٢٨ - محمد طلعت عبد الفتاح مرسي - الشرقية - كلية التربية

٢٩ - أيمن محمد عبد العظيم محمد - الشرقية - كلية الإعلام



وعلى المديرية استكمال الملف وتمكينهم من أداء خطبة الجمعة فور استكمال الملف شاملًا الآتي:

1- نسخة من المؤهل أصل.

2- صورة الرقم القومي.

3- صورتين شخصيتين حديثتين.

4- صحيفة الحالة الجنائية حديثة.