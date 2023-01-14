السبحة في إيديها.. ريم البارودي تتلقى عزاء والدها بمسجد الصديق|فيديو وصور

وسط عدد كبير من أصدقائها

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة ريم البارودي بمسجد الصديق بمساكن شيراتون وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على الحضور.



وظهرت ريم فى العزاء وتمسك بيديها السبحة وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.





ونعت الفنانة ريم البارودي، والدها عقب وفاته بكلمات مؤثرة، والذي توفي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

وكتبت ريم البارودي عبر خاصية “الاستوري”: “لن أنساك حتي ألقاك، انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي المهندس مجدي البارودي.. ويقام العزاء غدًا السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

وتغيبت الفنانة شمس البارودي؛ عن جنازة والد الفنانة ريم البارودي والتي شيعت من مسجد السلام.

وجاء سبب عدم حضور شمس البارودي للجنازة حتي لا يلتقط المصوّرون صوراً لها، خاصة أنها لا تحب الظهور الإعلامي في الوقت الحالي.

عزاء والد ريم البارودي:

وحددت أسرة الفنانة ريم البارودي مساء اليوم السبت موعدا لاستقبال العزاء فى والدها ، وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون فى مصر الجديدة.

وكانت حالة من الحزن والانهيار قد سيطرت على الفنانة ريم البارودي عقب وصول جثمان والدها إلى مسجد السلام بمدينة نصر.. وظهرت الفنانة ريم البارودي فى حالة انهيار وقد ارتدت الحجاب استعداداً لصلاة الجنازة علي والدها، وحرصت الفنانة زينة على مرافقتها ومساندتها فى تلك المحنة، نظراً للصداقة التى تجمعهما.



وكان قد توفي والد الفنانة ريم البارودي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

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