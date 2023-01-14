عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وسط عدد كبير من أصدقائها

السبحة في إيديها.. ريم البارودي تتلقى عزاء والدها بمسجد الصديق|فيديو وصور

ريم البارودي
ريم البارودي

بدأ منذ قليل عزاء والد الفنانة ريم البارودي بمسجد الصديق بمساكن شيراتون وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على الحضور.

وظهرت ريم فى العزاء وتمسك بيديها السبحة وسط عدد كبير من أصدقائها المقربين من داخل وخارج الوسط الفني.
 


ونعت الفنانة ريم البارودي، والدها عقب وفاته بكلمات مؤثرة، والذي توفي بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية. 

وكتبت ريم البارودي عبر خاصية “الاستوري”: “لن أنساك حتي ألقاك، انتقل إلى رحمة الله تعالي والدي المهندس مجدي البارودي.. ويقام العزاء غدًا السبت الموافق 14 يناير في مسجد الصديق بمساكن شيراتون مصر الجديدة ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم”.

 

وتغيبت الفنانة شمس البارودي؛ عن جنازة والد الفنانة ريم البارودي والتي شيعت من مسجد السلام.

 

 وجاء سبب عدم حضور شمس البارودي للجنازة حتي لا يلتقط المصوّرون صوراً لها، خاصة أنها لا تحب الظهور الإعلامي في الوقت الحالي. 

 

عزاء والد ريم البارودي:

 

وحددت أسرة الفنانة ريم البارودي مساء اليوم السبت  موعدا لاستقبال العزاء فى والدها ، وذلك بمسجد الصديق بمساكن شيراتون فى مصر الجديدة. 

وكانت حالة من الحزن والانهيار قد سيطرت على الفنانة ريم البارودي عقب وصول جثمان والدها إلى مسجد السلام بمدينة نصر.. وظهرت الفنانة ريم البارودي فى حالة انهيار وقد ارتدت الحجاب استعداداً لصلاة الجنازة علي والدها، وحرصت الفنانة زينة على مرافقتها ومساندتها فى تلك المحنة، نظراً للصداقة التى تجمعهما.

 وكان قد توفي  والد الفنانة ريم البارودي  بعد صراع مع المرض حيث تدهورت حالته الصحية خلال الأيام الماضية.

IMG-20230114-WA0271
IMG-20230114-WA0271
IMG-20230114-WA0274
IMG-20230114-WA0274
IMG-20230114-WA0272
IMG-20230114-WA0272
IMG-20230114-WA0275
IMG-20230114-WA0275
IMG-20230114-WA0279
IMG-20230114-WA0279
IMG-20230114-WA0278
IMG-20230114-WA0278
IMG-20230114-WA0230
IMG-20230114-WA0230
IMG-20230114-WA0226
IMG-20230114-WA0226
IMG-20230114-WA0280
IMG-20230114-WA0280
IMG-20230114-WA0269
IMG-20230114-WA0269
IMG-20230114-WA0233
IMG-20230114-WA0233
IMG-20230114-WA0257
IMG-20230114-WA0257
IMG-20230114-WA0270
IMG-20230114-WA0270
IMG-20230114-WA0258
IMG-20230114-WA0258
IMG-20230114-WA0259
IMG-20230114-WA0259
IMG-20230114-WA0264
IMG-20230114-WA0264
IMG-20230114-WA0260
IMG-20230114-WA0260
IMG-20230114-WA0261
IMG-20230114-WA0261
IMG-20230114-WA0262
IMG-20230114-WA0262
IMG-20230114-WA0265
IMG-20230114-WA0265
IMG-20230114-WA0252
IMG-20230114-WA0252
IMG-20230114-WA0263
IMG-20230114-WA0263
IMG-20230114-WA0266
IMG-20230114-WA0266
IMG-20230114-WA0254
IMG-20230114-WA0254
IMG-20230114-WA0253
IMG-20230114-WA0253
IMG-20230114-WA0256
IMG-20230114-WA0256
IMG-20230114-WA0241
IMG-20230114-WA0241
IMG-20230114-WA0240
IMG-20230114-WA0240
IMG-20230114-WA0237
IMG-20230114-WA0237
IMG-20230114-WA0234
IMG-20230114-WA0234
IMG-20230114-WA0221
IMG-20230114-WA0221
IMG-20230114-WA0232
IMG-20230114-WA0232
IMG-20230114-WA0236
IMG-20230114-WA0236
IMG-20230114-WA0235
IMG-20230114-WA0235
IMG-20230114-WA0229
IMG-20230114-WA0229
IMG-20230114-WA0223
IMG-20230114-WA0223
IMG-20230114-WA0225
IMG-20230114-WA0225
ريم البارودى عزاء والد الفنانة ريم البارودي مسجد الصديق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الإفراج عن الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 يناير

هيكسر الدنيا.. فرج عامر يكشف نية الأهلي شراء لاعب سيراميكا كليوبترا

جمع كلمة حسام .. معلم لغة عربية يكشف لـ "صدى البلد" الإجابة الصحيحة

قرار عاجل من ميدو لإنقاذ الإسماعيلي

الضربة الأخيرة للسوق السوداء.. ماذا ينتظر الدولار في مصر؟

سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم السبت 14-1-2023

قرار عاجل.. إحالة أوراق قاتلة والدتها في بورسعيد بمساعدة عشيقها إلى المفتي

رئيس الوزراء: شقيق وزير العدل استشهد فى سيناء

موضوعات متعلقة

سيب نفسك.. محسن منصور يبدأ بروفات عروض المسرح الحديث

شاب يبيع كليته لشراء تذكرة لحفل غنائي لأجل هذا المطرب | فيديو

وائل جسار يحيي حفلا فى أبوظبي .. 20 الجاري

يطرح فى الصيف.. دويتو جديد يجمع كريم محسن بساندي

برئاسة أحمد وفيق.. تكريم اسم سامي العدل بـ مهرجان المنصورة المسرحي

مفيش أخبار.. أغنية جديدة لـ هشام عباس بتوقيع حميد الشاعري

حسين فهمي يستعد لمسرحية امسك حرامي مع المخرج عصام السيد.. صور

طارق الشناوي يطالب بتحويل مصطفى كامل للتحقيق فورا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

استقرار الدولار في البنوك بختام تعاملات اليوم

أرخص 5 سيارات كورية خلال 2023 فى السعودية

عزاء والد ريم البارودي ينهي خلافات حادة بين الفنانة الشابة وريهام سعيد

السبحة في إيديها.. ريم البارودي تتلقى عزاء والدها بمسجد الصديق|فيديو وصور

أوكرانيا تعلن عن إسقاط 21 من صواريخ روسيا.. تفاصيل

أسعار البنزين ورغيف الخبز | حديث كاشف من رئيس الوزراء .. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أجزاء في الجسم تشير إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم

سريع الإنتشار ويطول جميع الفئات..طرق الوقاية من الإصابة بـ متحور أوميكرون

تصيب الشباب أيضا.. 4 عادات يومية تزيد من مخاطر السكتة الدماغية المفاجئة

بالأسود.. إيمي طلعت زكريا تتألق في أحدث إطلالة.. شاهد

فيديو

السيستم وقع.. أزمة تواجه بعض طلاب الابتدائية المقيمون بالخارج| فيديو

التحالف الوطني يطلق مبادرة خيرك سابق بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية.. فيديو

تطورات أزمة بيراميدز بعد بيان النادي.. وزير الرياضة ورئيس رابطة الأندية يردان.. فيديو

منة شلبي تغادر البلاد ونقل والدتها للمستشفى| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ