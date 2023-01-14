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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في شبرا من أجل "ضرب نار"

ياسمين عبد العزيزوالعوضي
ياسمين عبد العزيزوالعوضي

انتقل المخرج مصطفى فكري إلى حى شبرا مصر لتصوير عدد من مشاهد مسلسل «ضرب نار» الذى يخوض به الثنائى ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي السباق الدرامى خلال شهر رمضان القادم.

وقد تم الانتهاء من تصوير عدد من المشاهد بمدينة  السادس من اكتوبر وسيستمر التصوير حتى نهاية الأسبوع ليتم الانتقال بعدها فى عدد من الديكورات المختلفة ما بين القاهرة ومحافظة سوهاج، وسيشهد العمل العديد من الصراعات ذات الإيقاع السريع، خاصة فى الحلقات الأولى، فيما ستظهر ياسمين عبد العزيز بشخصية «مهرة».

أحمد العوضي 

ويجسد العوضي من خلال المسلسل شخصية صعيدى من سوهاج يدعى جابر أبو شديد.. يشارك فى بطولة المسلسل سهير المرشدى ،هدى الاتربى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود وغابت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى عن المشاركة فى دراما رمضان الماضى، بعدما قدما مسلسل «اللى مالوش كبير» فى 2021 .

ضرب نار أحمد العوضى ياسمين عبد العزيز

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