الحكومة: قرارات المركزي بشأن الدولار شجعت المستثمرين فى التوافد على مصر.. فيديو

قال السفير نادر سعد المتحدث بإسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى وضح اليوم خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارته لسيناء أن العالم يمر بظروف اقتصادية صعبة والجميع يعلم ذلك، ولكن هناك قرارات على أرض الواقع تساعد في التخفيف على المواطنين.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن قرارات البنك المركزي في تصحيح السياسات النقدية يتم وضعها على نحو صحيح مثل أي قرارات أخرى وتكون هناك صعوبة فى بداية التطبيق.

وتابع السفير نادر سعد، أن القرارات التصحيحية التي قام بها البنك المركزي هي التي جعلت سعر الدولار يتحرك داخل البنوك ليتخطي الـ 32 جنيها لكن سرعان ما عاد سعر الصرف لوضعه الطبيعي لينخفض مرة أخري، وهذه القرارات شجعت المستثمرين فى الخارج للاستثمار داخل مصر بسبب السعر المرن للعملة الأجنبية فى الداخل.