محامي بايدن يكشف تفاصيل العثور على وثائق جديدة في منزل الرئيس الشخصي

كشف محامي الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت، تفاصيل العثور على 5 أوراق إضافية بعلامات تفيد بالسرية في منزل الرئيس في ولاية ديلاوير، مؤكدًا أنه جرى تسليمها على الفور إلى مسؤولي وزارة العدل.

أوضح ريتشارد ساوبر أنه سافر إلى منزل بايدن في ويلمنجتون يوم الخميس لتسهيل تسليم مستند بعلامات تفيد بالسرية إلى وزارة العدل تم العثور عليه هناك في وقت سابق.

وأشار "بينما كنت أقوم بنقل المستند إلى مسؤولي وزارة العدل الذين رافقوني، تم اكتشاف خمس أوراق إضافية بعلامات تصنيف سري بين المواد الموجودة معه، ليصبح المجموع ست أوراق، وقد استحوذ عليها مسؤولو وزارة العدل المرافقين لي على الفور".

وكان البيت الأبيض، أعلن أنه تم العثور على 5 صفحات إضافية من الوثائق السرية في منزل عائلة الرئيس جو بايدن في ديلاوير.

وقال في بيان إن هذه الصفحات التي تعود إلى فترة تولي بايدن منصب نائب الرئيس باراك أوباما، تم العثور عليها في غرفة مجاورة للمرآب بعد أن زار محامي البيت الأبيض ريتشارد ساوبر المنزل الخميس.

ويُلزم قانون صدر عام 1978 الرؤساء الأمريكيين ونوابهم بإحالة كل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل ووثائق العمل الأخرى إلى الأرشيف الوطني بعد تركهم منصبهم.

وعين وزير العدل ميريك جارلاند الخميس مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في القضية.

وتم وصف اكتشاف الوثائق بأنه إحراج سياسي لبايدن، نظرًا لأنه يأتي خلال تحقيق مستمر في سوء تعامل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الملفات السرية.