كنت خايف.. ماذا قال أحمد صلاح حسني عن رهبة التمثيل أمام الكاميرا|فيديو

في الظهور الأول

كشف الفنان أحمد صلاح حسني، عن بداية دخوله مجال الفن بعد ما قام بأخذ الكثير من الكورسات الخاصة بالتمثيل على مدار 4 سنوات كاملة.

وأضاف "أحمد صلاح حسني" خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن أحد المخرجين شاهده وهو يدرس التمثيل، فقام بمهاتفته ليخبره بأن لديه اختبار كاميرا، وبعد ذلك أخبره بدوره في مسلسل" شربات لوز"، معقبًا: "الإنسان بيجيله فرصة، ولو أنا مكنتش مستعد مكنتش هنجح".

وتابع أحمد صلاح حسني أن رهبة التمثيل مختلفة تمامًا عن رهبة كرة القدم، معقباً: "أول مرة ألعب كرة القدم أمام الجماهير كنت خائف، وأول مرة أقف أمام الكاميرات للتمثيل، أيضًا كنت خائف، وهذا التوتر طبيعي يحدث لكل شاب في بداية حياته".