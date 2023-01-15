اليوم.. الطليعة يفتح باب التقدم لـ «أوركسترا الطليعة»

قال المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح إن الفرقة تفتح باب التقدم لمشروعها الجديد " أوركسترا مسرح الطليعة"، وذلك ابتداء من اليوم الأحد ١٥ يناير الجاري يوميا ماعدا الجمعة من السادسة الى التاسعة مساء بمقر الفرقة بمسرح الطليعة بالعتبة و حتى الخميس ٢ فبراير المقبل.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التي أطلقها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

وأضاف "حسان" أن مشروع أوركسترا مسرح الطليعة " يهدف إلى تكوين فرقة غنائية وموسيقية معنية بحفظ وتوثيق أشهر أغاني المسرح المصري عبر تاريخه، وإعادة تقديمها للجمهور في حفلات شهرية، لتعيد لأذهان الجمهور عددا كبيرا من أغاني تراث المسرح المصري، والتي أثرت في وجدان الجمهور وقت تقديمها.

يذكر أن التقدم مفتوح للهواة والمحترفين من المطربين والعازفين ما بين عمر ١٨ إلى ٤٥ سنة، بالإضافة لاجتياز المقابلة الشخصية.

