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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بتخفيضات 30%.. أسعار اللحوم والزيت والأرز والعدس بمنافذ الزراعة

صدى البلد

تطرح وزارة الزراعة العديد من السلع الأساسية للمواطنين استعدادا لشهر رمضان من خلال منافذها  بأسعار أقل من الخارج بنسبة تتراوح من 20 لـ30 % ، ويرجع هذا الانخفاض إلي عدم وجود حلقات وسيطة ترفع من السعر .

أسعار الأرز بمنافذ الزراعة  

يتراوح سعر الأرز من 13 لـ 15 جنيها على حسب نوعه ويتم طرح الأرز (حبة رفيعة) بـ12 جنيهًا للكيلو، وأرز (حبة عريضة) بـ 15 جنيهًا للكيلو، ويتم طرحه بوزن كيلو و25 كيلو أيضًا، وذلك وفقا لتصريحات سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة.

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أسعار العدس بمنافذ وزارة الزراعة  

يباع سعر كيلو العدس بالمنافذ ب 34 جنيها فى حين أنه يصل إلي 50 جنيها فى الخارج ، ويصل سعر كيلو الفول البلدي إلي 15 جنيها

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة 

وتسجل أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى المنافذ سعر 150 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 175 جنيهًا، كما أن منتجات وزارة الزراعة تتميز بأن تربية الماشية تتم داخل مزارع الوزارة. 

أما اللحوم المجمدة، يبدأ سعرها من 90 لـ100 جنيه، وسجل سعر اللحم الضأن 135 جنيها على حسب نوع اللحم ، وسجلت الكبدة 135 جنيهًا ، أما اللحم المفروم يتراوح سعرها ما بين 110 لـ 135 جنيهًا ، أما أسعار السجق فتسجل 120 جنيهًا.

أسعار الزيت بمنافذ الزراعة

يتراوح سعر الزيت من 28 لـ35 على حسب النوع ، أما سعر زيت الزيتون فيتراوح سعر الكيلو منه من 90 ل 155 جنيها

300 منفذ

ومن جانبه أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة للمتابعة والمنسق العام للمنافذ، أن الوزارة تستهدف زيادة عدد المنافذ التابعة لها إلى 300 منفذ بحلول منتصف العام القادم 2023، مشيرًا إلى أنه يوجد 243 منفذ موجودين بمقرات مديريات الزراعة والإصلاح الزراعى والطب البيطرى بالمحافظات و30 منفذا متحركا تجوب المحافظات وتنتشر فى الشوارع الرئيسية المزدحمة بالسكان والميادين العامة.

أضاف صالح أنه يتم ضخ يوميا كميات من السلع والمنتجات الغذائية وفقا لمبادرة من خير مزارعنا لأهالينا، وهذه المنتجات لها ميزه تنافسية، حيث إنها عالية الجودة وبكميات كبيرة وتقل فى أسعارها لعدم وجود حلقات تسويقيه أو وسطاء، ومستمرون في تقديم دور ايجابي واحداث حاله من التوازن داخل الاسواق المصريه لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

توفير السلع بأسعار مخفضة 

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حيث تحملت الوزارة تكلفة النقل من المزارع إلى المنافذ، للبيع للمواطنين بسعر تكلفة الإنتاج، واسترشادا بأسعار البورصة، ودون مغالاة.

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