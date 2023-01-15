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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشاير الموسم.. مزارعو المنوفية يحصدون محصول البطاطس| صور

صدى البلد

بدأ مزارعو محافظة المنوفية بهمة ونشاط موسم حصاد محصول البطاطس، وتكاتف الجميع لإنهاء المهام في أقرب وقت.

ورصدت عدسة صدى البلد همة ونشاط المزارعين، ومراحل تعبئة البطاطس وتوزيعها للجهات المختلفة.

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عملية جنى المحصول تحتاج إلى قلع العرش وترك البطاطس معرضه للشمس يوما كاملا ثم بعدها يتم جمعه وتعبئتها فى “الشكاير” وتحميلها على السيارات وبيعها للتجار.

ويعد موسم الحصاد هو موسم الفرحة للجميع، لأنه يعمل على خلق فرص عمل كثيرة طوال فترة حصاد المحصول، كما أن الماشية وعلى رأسها الأغنام تجد لها مرعى بعد أعمال النقل، خاصة أن هناك فاقد كثير من البطاطس التي لا تصلح للبيع وهذا يكون طعام الأغنام.

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محافظة المنوفية البطاطس محصول البطاطس المزارعين

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