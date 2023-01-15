خطط طوارئ.. السعودية تبدأ إجراءاتها ضد الأمطار في الحرم المكي

تشهد المملكة العربية السعودية منذ أيام، موجة طقس سيئ علي أنحاء البلاد ويصاحبها هطول أمطار غزيرة، لذا اتخذت شئون المسجد الحرام عدة إجراءات لحماية زوار بيت الله .

وجندت شئون الحرمين، أكثر من 200 مشرف ومراقب شاركوا في الإشراف على أكثر من 4000 عامل وعاملة.

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات وتحقيق الوقاية البيئية المهندس أحمد بن عمر بالعمش، أنه تتم تهيئة صحن المطاف والمصليات والمداخل والمخارج فور وقف الأمطار .

وقامت الرئاسة بتوزيع معدات شفط المياه ومعدات الغسيل داخل الحرم وخارجه للمساعدة في تجفيف الساحات.

وأكد أن هناك استعدادات بتشغيل خطط الطوارئ وتكثيف أعمالها، كما قامت بوضع خطة احترازية استعداداً لنزول الأمطار، ترتكز على توزيع العمالة والجهاز الإشرافي على المواقع بأعداد كافية تغطي الاحتياج لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.