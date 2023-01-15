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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هدوء في امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بكفر الشيخ

رئيس منطقة كفر الشيخ
رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية

تسود حالة من الهدوء والانتظام بلجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ في ثاني أيامها.

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وتفقد الشيخ عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، سير امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022/2023م، صباح اليوم الأحد، من داخل لجان معاهد إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، للاطمئنان على مدى انتظام سير الامتحانات بلجان الإدارة.
 وبدأ رئيس المنطقة جولته في الصباح الباكر بزيارة مجمع لجان معهد الطائفة الابتدائي والذي يضم طلاب معاهد: الطائفة، وكفر الطايفة ، ومتبول ، وتيدا الابتدائي، والتي تقام جميعها بمعهد الطائفة الإعدادي بنين.

 كما توجه رئيس المنطقة لمتابعة سير العمل بمجمع لجان لجنة معهد الطايفة الإعدادي والتي تضم: لجنة فتيات كفر الطايفة الإعدادي، وفتيات ومتبول الإعدادي، ومعهد الطائفة الإعدادي بنين، ولجنة معهد الطائفة الإعدادي بنين، والمقامة جميعها بمعهد الطايفة الابتدائي.
 

وحرص الدكتور "شهاوي" على ضرورة التواجد مبكراً بمقر اللجان لمتابعة مدى جاهزية اللجان لاستقبال الطلاب في ثاني أيام الامتحانات، متابعاً ضوابط فض مظاريف الأسئلة وتوزيعها، كما حرص فضيلته على الاطلاع على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها.
 

وخلال جولته، نوه رئيس المنطقة على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، كما شدد على منع ظاهرة الغش نهائياً والتصدي لكافة أساليبه، متابعاً تواجد الموجهين بداخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

 

كما أشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية لمسئولي اللجان  إلى وجود غرفة عمليات مُشكلة بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد على أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، مشدداً على فرض الانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الامتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

 

يذكر أن طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادتي التربية الإسلامية، والعلوم، بينما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي "أصول الدين" ورقة أولى (التفسير والحديث)، ومادة العلوم.

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