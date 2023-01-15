تحذير عاجل بسبب حالة الطقس.. وسقوط أمطار على هذه المناطق

قدمت مذيعة “صدى البلد” إيمان عبد اللطيف تغطية حية لحالة الطقس، حيث كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ48 ساعة القادمة بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



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وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المُذاع عبر فضائية “دي إم سي”، إن شدة الأمطار المتوقع سقوطها اليوم ما بين الخفيفة والمتوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مرورًا بمطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد ورفح والعريش.

وأضافت “غانم" أن كميات الأمطار اليوم أقل مما شهدته البلاد في الأيام الماضية، منوهة إلى أنه مع دخول فترة المساء ستزيد كمية الأمطار لتصبح حدتها متوسطة وغزيرة وقد تكون رعدية أحيانًا على مطروح والسلوم وبعض المناطق من الصحراء الغربية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن سبب هذه الأمطار وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع منخفض سطحي على البحر المتوسط، مشيرة إلى أن هذا المنخفض سيتحرك من الغرب إلى الشرق، حيث تزيد كميات الأمطار في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر وتتقدم إلى المناطق الداخلية.

وتابعت أنه من المتوقع أن تكون الأمطار من متوسطة لغزيرة على جميع المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وتمتد أيضًا لمحافظات جنوب الوجه البحري، وقد تصل إلى بعض المناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

