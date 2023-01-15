عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد إعدام مسئول كبير في إيران

إيران
إيران

ندد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بإعدام المواطن البريطاني الإيراني ونائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري، في إيران.

وقال بوريل: "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد صوره قطعًا إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري في إيران".

كما ناشد بوريل، السلطات الإيرانية الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام في المستقبل.

الدفع أو الوقف.. إيران تعلن سحب يدها عن دعم سوريا بتروليا

إعدامه بتهمة التجسس.. اعرف راتب نائب وزير دفاع إيران من مخابرات بريطانيا

في وقت سابق، حكم علي مؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية، ونائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري، بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أجهزة المخابرات البريطانية.

الاتحاد الأوروبي ايران بوريل علي رضا أكبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

520 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

الأهلي بدون 8 لاعبين أساسيين أمام سموحة والزمالك.. ماذا سيفعل كولر؟

ملحقش يطلع.. هبوط سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في جميع البنوك

قرار عاجل ضد نجل رجل أعمال شهير بالسجن المشدد 3 سنوات

ابن سفاح| هل يحول عشيق قاتلة امها في بورسعيد إلى الجنايات؟

المؤبد للمقاول الهارب محمد علي و 37 آخرين في قضية الجوكر

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

موقع عالمي يكشف مفاجأة جديدة بشأن انتقال موليكا إلى الأهلي

موضوعات متعلقة

سابقة تاريخية.. الجزائر تشهد ارتفاعا قياسيا في الصادرات خارج المحروقات

شاهد| رئيس كوريا الجنوبية وزوجته في الإمارات

بعد تحذير وزارة الداخلية.. إعلان مهم من الأرصاد الكويتية بشأن طقس الغد

بيان غاضب من مولودفا بعد سقوط شظايا صواريخ أوكرانية

ماذا كان سيحصل لو لم تكن إيران حليف سوريا؟ تطور بالعلاقات خلال أيام

العاهل الأردني يبعث رسالة شفوية لأمير الكويت

إيني الإيطالية تعلن عن كشف حقل غاز جديد في بئر نرجس.. تفاصيل

انفجار في مؤسسة لإنتاج المواد الكيميائية شمال الصين

ترشيحاتنا

أول تعليق من النواب على معاش الطفل: خطوة هامة لدعم الأسر محدودة الدخل

مشهد مروع.. لحظة تحطم طائرة الركاب في نيبال |فيديو

منشورت إباحية..عقوبات مشددة تنتظر سارق صفحة نقابة أطباء الأسنان

محمد بن زايد: قررنا استثمار 30 مليار دولار على أساس الثقة بكوريا الجنوبية

فيديو.. شمال سيناء «أرض الفيروز» تحتفي بمشروعاتها التنموية

أنت صعيدي.. دونجا يوجه رسالة لنجم الزمالك بعد أزمة ليزر الشعر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة جريئة.. كنزي عمرو دياب تستعرض جمالها بصورة جديدة | شاهد

ملابس جريئة.. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها اللافت | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. خطوبة مصور وبلوجر تشعل السوشيال ميديا.. تناول هذا المشروب في الشتاء يحميك من الأمراض

بعد الإعلان عن حبها الجديد.. 10 صور آثارت الجدل لـ ندى الكامل

فيديو

لم ينجوا أحد .. مشهد مرعب لـ تحطم طائرة نيبال

مفاجأة غير متوقعة في قضية مشرفة عمال بورسعيد.. تطورات جديدة

بيكيه يسخر من شاكيرا بعد أغنيتها الأخيرة وارتباطه بكلارا.. فيديوجراف

350 جنيها من الدولة للأطفال.. تعرف على الفئات المستحقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

أسلوب حياة

إلهام أبو الفتح

في رباط إلى يوم الدين

المستشار أسـامة الصعيدي

ميكنة التقاضي بين الإنجاز والإنصاف

كريمة أبو العينين

الذاكرة والتاريخ

د. هشام فريد

من أهم أحداث عام 2022 .. توصيات COP27

نجاة عبد الرحمن

الاقتصاد المصري وحرب الجيل السابع

غادة جابر

قادة التغيير

عبد المعطى أحمد

حول فيديو كوبري الساحل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ