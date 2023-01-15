بيان عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد إعدام مسئول كبير في إيران

ندد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بإعدام المواطن البريطاني الإيراني ونائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري، في إيران.

وقال بوريل: "الاتحاد الأوروبي يدين بأشد صوره قطعًا إعدام المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري في إيران".

كما ناشد بوريل، السلطات الإيرانية الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام في المستقبل.

في وقت سابق، حكم علي مؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية، ونائب وزير الدفاع الإيراني الأسبق، علي رضا أكبري، بالإعدام بتهمة التجسس لصالح أجهزة المخابرات البريطانية.