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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية وطاجيكستان تبحثان الشراكة في المجالات الإسلامية

صدى البلد

بحث وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، اليوم /الأحد/، مع رئيس لجنة الشؤون الدينية في طاجيكستان سليمان بيرخان دولت زاده، الذي يزور المملكة حاليا، الشراكة بين البلدين في المجالات الإسلامية ونشر الاعتدال والوسطية والتصدي للتطرف والكراهية، إضافة إلى مناقشة أحوال المسلمين في طاجيكستان.
وأشار آل الشيخ إلى جهود المملكة التي تبذلها في خدمة المسلمين بالعالم ورعاية شؤون الحرمين والعناية بقاصديهما من الحجاج والمعتمرين والزوار، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).
بدوره، أكد سليمان حرص بلاده على الاستفادة من تجربة المملكة الرائدة في نشر مفاهيم الوسطية في الإسلام، موضحا أن اللقاء ناقش موضوعات مهمة منها مذكرة التفاهم بين البلدين في مجالات الشؤون الإسلامية التي هي في طور المراحل النهائية للتوقيع، منوها بدور المملكة في خدمة المسلمين في العالم ونشر الوسطية وتنفيذ المشروعات الكبرى لخدمة الحرمين والتسهيل على قاصديهما.

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