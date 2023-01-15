تسليم الدفعه 17 من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يرافقة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الاوقاف والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية أعمال إستلام الدفعه 17 من لحوم صكوك الأضاحي بإجمالي 2 طن لتوزيعها علي الأسر الأولي بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامه.



وأشار " المحافظ " الي أن إجمالي ما تم وصوله حتي الآن من وزارة الأوقاف من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعهم علي الأسر الأولي بالرعاية بنطاق المحافظه 43 طن .



وأكد " مختار " علي أنه سيتم ايصال صكوك الأضاحي الي مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم ، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم .



وثمن " المحافظ " جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال تجميع وتوزيع صكوك الأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية .

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