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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يهزم كريستال بالاس.. وفولهام يخسر من نيوكاسل يونايتد

صدى البلد

نجح فريق تشيلسي في الفوز على كريستال بالاس، بهدف للاشئ، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف عن طريق كاي هافرتز في الدقيقة 64.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.
خط الدفاع: تشالوباه، سيلفا، بدياشيلي، هال.
خط الوسط: كارجير، جورجينيو، تشوكويميكا.
خط الهجوم: حكيم زياش، هافيرتز، ماونت.

وبهذه النتيجة، يحتل تشيلسي المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، في المقابل يأتي  كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة.

على الجانب الأخر، خسر فريق فولهام من نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء الهدف في الدقيقة 89 عن طريق ألكسندر إيزاك.

وبهذه النتيجة، احتل فريق نيوكاسل يونايتد المركز الثالث برصيد 38 نقطة من جدول الترتيب.

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