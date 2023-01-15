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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أسعار Samsung Galaxy Tab S8 فى سلطنة عمان

Samsung Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab S8

توفر سلسلة Galaxy Tab S8 عدة أجهزة لوحية “تابلت” تناسب أذواق واحتياجات الشرائح المختلفة من المستخدمين، ومن بين الإختيارات يأتى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 من علامة  سامسونج الكورية الجنوبية.

ويصل سعر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 فى سلطنة عمان سعة 128 جيجابايت نسخة واى فاي 304 ريال عماني، وسعة 128 جيجابايت نسخة شريحة الإتصال بسعر 357 ريال، بينما سعة 256 جيجابايت مقابل 400 ريال عماني.

ويأتي تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بشاشة قياس 11 بوصة من نوع TFT LCD، بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5، مع معدل تحديث 120 هيرتز فى الثانية.

Samsung Galaxy Tab S8

ويعمل تابلت Samsung Galaxy Tab S8 بنظام التشغيل أندرويد 13 مع واجهة المستخدم One UI 5، من خلال معالج Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 ثماني النواة، بدقة تصنيع 4 نانومتر، بمعالج رسوميات Adreno 730.

ويوفر تابلت Samsung Galaxy Tab S8 ذاكرة وصول عشوائية رام سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 و 256 جيجابايت، وهي من نوع UFS الذى يتميز بالسرعة فى نقل البيانات، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجي.

ويطرح تابلت Samsung Galaxy Tab S8 كاميرا خلفية، الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، والثانية ultrawide دقة 6 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، وتدعم تسجيل الفيديو بدقة 4K حتي 60 فريم فى الثانية الواحدة. 

Samsung Galaxy Tab S8

والكاميرا الأخرى لتابلت Samsung Galaxy Tab S8 المخصصة لمكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، كما تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 فريما بالثانية الواحدة.

ويحتوى تابلت Samsung Galaxy Tab S8 على بطارية سعة 8000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، مع قارئ لبصمات الأصابع فى جانب الجهاز، ومعه قلم Stylus بمكان مخصص له أسفل الكاميرا، ولايدعم تقنية الإتصال NFC.

يمكنك شراء تابلت Samsung Galaxy Tab S8 في 3ألوان هي الجرافيتي، السيلفر، والوردي الذهبي.

Samsung Galaxy Tab S8
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